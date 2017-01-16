Шкулетич может уйти из «Локомотива» в АЕК или ПАОК
Нападающий «Локомотива» Петар Шкулетич может продолжить карьеру в Греции, сообщает eurosport.onet.pl.
Интерес к форварду проявляют АЕК и ПАОК. Первые, по информации источника, уже провели переговоры и согласовали аренду на полгода. ПАОК тоже может включиться в борьбу за серба. Ранее сообщалось об интересе к Шкулетичу со стороны «Легии». В текущем сезоне он провел 10 матчей и забил 2 гола в чемпионате России.
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