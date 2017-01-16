Луис Адриано стал 24-м бразильским футболистом, перешедшим в московский «Спартак»

В нынешнем «Спартаке» теперь три бразильца. Помимо Луиса Адриано, это защитник Маурисио и полузащитник Фернандо. За последние 20 лет только в сезоне-2004 в составе «Спартака» не было ни одного бразильского игрока.

Первым бразильцем в «Спартаке» был нападающий Робсон, перешедший в московскую команду летом 1997 года. Он провел больше всего матчей за «Спартак» среди бразильцев, когда-либо выступавших за этот клуб, — в его активе 148 игр и 41 гол (102 игры, 31 гол в чемпионате России). Форвард покинул команду после окончания сезона-2001, а спустя пять лет завершил карьеру в возрасте 32 лет.

На втором месте по количеству матчей за «Спартак» среди бразильцев идет полузащитник Рафаэл Кариока, проведший за красно-белых 139 игр и забивший три мяча (112 игр, два мяча в чемпионате России). Кариока перешел в «Спартак» в 2009 году из бразильского «Гремио». За московскую команду он выступал до лета 2014 года, причем сезон-2010 провел в аренде в бразильском «Васко да Гама». Сейчас 27-летний хавбек играет за бразильский «Атлетико Минейро», при этом, как он сам недавно признался, часть прав на него все еще принадлежит «Спартаку».

Лучшим бразильским снайпером в истории «Спартака» является нападающий Веллитон, выступавший за клуб с 2007 по 2012 год. В 132 матчах за «Спартак» он забил 61 гол (104 матча, 57 голов в чемпионате России). Теперь же 30-летний футболист играет за турецкий «Кайсериспор».