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16 января 2017, 23:15 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Луис Адриано стал 24-м бразильским футболистом, перешедшим в московский «Спартак»

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Нападающий Луис Адриано стал 24-м бразильским футболистом, подписавшим контракт с московским «Спартаком». 29-летний форвард официально стал игроком красно-белых в понедельник, он перешел в «Спартак» из итальянского «Милана», а ранее на протяжении восьми лет выступал за донецкий «Шахтер» — он является лучшим бомбардиром в истории этого клуба (128 голов).

В нынешнем «Спартаке» теперь три бразильца. Помимо Луиса Адриано, это защитник Маурисио и полузащитник Фернандо. За последние 20 лет только в сезоне-2004 в составе «Спартака» не было ни одного бразильского игрока.

Первым бразильцем в «Спартаке» был нападающий Робсон, перешедший в московскую команду летом 1997 года. Он провел больше всего матчей за «Спартак» среди бразильцев, когда-либо выступавших за этот клуб, — в его активе 148 игр и 41 гол (102 игры, 31 гол в чемпионате России). Форвард покинул команду после окончания сезона-2001, а спустя пять лет завершил карьеру в возрасте 32 лет.

На втором месте по количеству матчей за «Спартак» среди бразильцев идет полузащитник Рафаэл Кариока, проведший за красно-белых 139 игр и забивший три мяча (112 игр, два мяча в чемпионате России). Кариока перешел в «Спартак» в 2009 году из бразильского «Гремио». За московскую команду он выступал до лета 2014 года, причем сезон-2010 провел в аренде в бразильском «Васко да Гама». Сейчас 27-летний хавбек играет за бразильский «Атлетико Минейро», при этом, как он сам недавно признался, часть прав на него все еще принадлежит «Спартаку».

Лучшим бразильским снайпером в истории «Спартака» является нападающий Веллитон, выступавший за клуб с 2007 по 2012 год. В 132 матчах за «Спартак» он забил 61 гол (104 матча, 57 голов в чемпионате России). Теперь же 30-летний футболист играет за турецкий «Кайсериспор».

Были в составе «Спартака» и такие бразильцы, которые выступали за команду только в Кубке России или Кубке премьер-лиги, а вот в чемпионате России на поле не выходили — это Алешандре Лопес Пайс и Гин де Соуза, числившиеся в составе «Спартака» в 2003 году.

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