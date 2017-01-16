Луис Адриано стал 24-м бразильским футболистом, перешедшим в московский «Спартак»
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Нападающий Луис Адриано стал 24-м бразильским футболистом, подписавшим контракт с московским «Спартаком». 29-летний форвард официально стал игроком
красно-белых в понедельник, он перешел в «Спартак» из итальянского «Милана», а ранее на протяжении восьми лет выступал за донецкий «Шахтер» — он является лучшим бомбардиром в истории этого клуба (128 голов).
В нынешнем «Спартаке» теперь три бразильца. Помимо Луиса Адриано, это защитник Маурисио и полузащитник Фернандо. За последние 20 лет только в сезоне-2004 в составе «Спартака» не было ни одного бразильского игрока.
Первым бразильцем в «Спартаке» был нападающий Робсон, перешедший в московскую команду летом 1997 года. Он провел больше всего матчей за «Спартак» среди бразильцев,
На втором месте по количеству матчей за «Спартак» среди бразильцев идет полузащитник Рафаэл Кариока, проведший за
Лучшим бразильским снайпером в истории «Спартака» является нападающий Веллитон, выступавший за клуб с 2007 по 2012 год. В 132 матчах за «Спартак» он забил 61 гол (104 матча, 57 голов в чемпионате России). Теперь же 30-летний футболист играет за турецкий «Кайсериспор».
Были в составе «Спартака» и такие бразильцы, которые выступали за команду только в Кубке России или Кубке
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