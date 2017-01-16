Футболист Дзюба назвал необычным график матчей «Зенита» на сборе в ОАЭ

«Зенит» сейчас находится в ОАЭ. Петербургский клуб уже сыграл два контрольных матча: в субботу с немецким «Айнтрахтом» (0:0) и в понедельник с китайским «Чанчунь Ятай» (5:2). В ближайшие четыре дня «Зенит» сыграет еще четыре встречи.

«Необычно. Пять дней, пять подряд игр. Надеюсь, завтра не все участвовать будут. Привыкаем, мистер (Мирча Луческу) так хочет, значит, так надо. Мы ему доверяем в этом плане», — сказал Дзюба в видео, опубликованном на сайте петербургского клуба.