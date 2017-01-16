«Спартак» объявил о трансфере Луиза Адриану

Экс-игрок «Милана» подписал долгосрочный контракт с красно-белыми. Он вступает в силу с 25 января 2017 года.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Луис Адриано <a href="https://twitter.com/LuizAdriano_9">@LuizAdriano_9</a> стал спартаковцем! Подробности: <a href="https://t.co/deoNjl00VS">https://t.co/deoNjl00VS</a> <a href="https://t.co/JnqAFOnCeo">pic.twitter.com/JnqAFOnCeo</a></p>— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) <a href="https://twitter.com/fcsm_official/status/821077624726360064">16 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Искренне рад переходу в «Спартак», — сказал Луиз Адриану. — Постараюсь с честью носить красно-белую футболку. Надеюсь забить как можно больше голов и выиграть с командой чемпионство.

— Луиз Адриану отлично известен в Европе благодаря успешному выступлению за донецкий «Шахтер», где он выиграл немало трофеев и даже становился лучшим бомбардиром группового этапа Лиги чемпионов, — подчеркнул генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов. — Это серьезное достижение. Мы не без оснований рассчитываем, что в нашей команде бразилец выйдет на такой же уровень. Многое в данном случае зависит от самого футболиста. Но у Адриану есть желание играть за «Спартак», и оно поможет ему в полной мере проявить у нас свои бомбардирские способности. Мы рассчитываем на этого нападающего и хотим пожелать ему успехов в нашей команде.

Отметим, что по окончании церемонии подписания контракта новичок «Спартака» отправился на экскурсию в клубной музей.