«Спартак» объявил о трансфере Луиза Адриану
Нападающий Луиз Адриану стал игроком «Спартака», информирует официальный сайт
красно-белых. Сегодня, после перелета из Милана, 29-летний бразилец подписал контракт с московским клубом.
— Искренне рад переходу в «Спартак», — сказал Луиз Адриану. — Постараюсь с честью носить
— Луиз Адриану отлично известен в Европе благодаря успешному выступлению за донецкий «Шахтер», где он выиграл немало трофеев и даже становился лучшим бомбардиром группового этапа Лиги чемпионов, — подчеркнул генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов. — Это серьезное достижение. Мы не без оснований рассчитываем, что в нашей команде бразилец выйдет на такой же уровень. Многое в данном случае зависит от самого футболиста. Но у Адриану есть желание играть за «Спартак», и оно поможет ему в полной мере проявить у нас свои бомбардирские способности. Мы рассчитываем на этого нападающего и хотим пожелать ему успехов в нашей команде.
Отметим, что по окончании церемонии подписания контракта новичок «Спартака» отправился на экскурсию в клубной музей.
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