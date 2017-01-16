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16 января 2017, 22:53 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Спартак» объявил о трансфере Луиза Адриану

Нападающий Луиз Адриану стал игроком «Спартака», информирует официальный сайт красно-белых. Сегодня, после перелета из Милана, 29-летний бразилец подписал контракт с московским клубом.

Экс-игрок «Милана» подписал долгосрочный контракт с красно-белыми. Он вступает в силу с 25 января 2017 года.

— Искренне рад переходу в «Спартак», — сказал Луиз Адриану. — Постараюсь с честью носить красно-белую футболку. Надеюсь забить как можно больше голов и выиграть с командой чемпионство.

— Луиз Адриану отлично известен в Европе благодаря успешному выступлению за донецкий «Шахтер», где он выиграл немало трофеев и даже становился лучшим бомбардиром группового этапа Лиги чемпионов, — подчеркнул генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов. — Это серьезное достижение. Мы не без оснований рассчитываем, что в нашей команде бразилец выйдет на такой же уровень. Многое в данном случае зависит от самого футболиста. Но у Адриану есть желание играть за «Спартак», и оно поможет ему в полной мере проявить у нас свои бомбардирские способности. Мы рассчитываем на этого нападающего и хотим пожелать ему успехов в нашей команде.

Отметим, что по окончании церемонии подписания контракта новичок «Спартака» отправился на экскурсию в клубной музей.

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