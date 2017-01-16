«Аланьяспор» проявляет интерес к защитнику «Анжи» Лазичу
«Аланьяспор» интересуется защитником «Анжи» Дарко Лазичем, информирует Futbol Arena. Турецкий клуб хочет усилить линию обороны
из-за неудачной игры своих защитников.
Лазич в текущем сезоне провёл 11 матчей в РФПЛ. Ранее сообщалось, что «Анжи» готов предоставить сербскому футболисту статус свободного агента. В конце прошлого года махачкалинский клуб на официальном сайте объявил о внесении коррективов в свою деятельность и о продаже ведущих футболистов
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