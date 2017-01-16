«Аланьяспор» проявляет интерес к защитнику «Анжи» Лазичу

Лазич в текущем сезоне провёл 11 матчей в РФПЛ. Ранее сообщалось, что «Анжи» готов предоставить сербскому футболисту статус свободного агента. В конце прошлого года махачкалинский клуб на официальном сайте объявил о внесении коррективов в свою деятельность и о продаже ведущих футболистов из-за ряда причин, в том числе финансового характера.