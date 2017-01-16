Юрий Семин: С будущим Коре определимся в конце сбора

В поединке приняли участие футболисты, находящиеся на просмотре: экс-хавбек молодежек «Барселоны» и ЦСКА Амир Натхо и форвард литовского «Стумбраса» Александр Коре. Последний стал автором обоих мячей.

— Провели два разных тайма. Первый получился хорошим и по содержанию, и по движению, — цитирует Семина официальный сайт «Локо». — У нас идут тяжелые тренировки, но состояние игроков было неплохим. Второй тайм сложился чуть хуже, что естественно. Многие ребята играли друг с другом в первый раз. Также проверили в деле футболистов, которые находятся на просмотре.

— Коре забил два гола. Уже можно делать выводы по его игре?

— Коре на просмотре и продолжает работать с нами. В конце сбора определимся с его будущим. В каком статусе Амир Натхо? В статусе футболиста, которого мы также хотим посмотреть. Он оснащен технически, хорошо работает с мячом.

— Во втором тайме на поле вышла молодежь. Будете делать ставку на своих воспитанников?

— Главное, чтобы ребята смогли показать себя с лучшей стороны и заиграли в основе. На следующий сбор возьмем еще двух-трех игроков. Мы даем шансы молодым.

— Как идет восстановление Тарасова?

— Мне нравится динамика. Он выглядит неплохо, доктора говорят, что у Дмитрия хорошие показатели. Надеемся, что он восстановится даже быстрее, чем мы планируем.