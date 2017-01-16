«Спартак»: программа «Массимум»

В понедельник «Спартак» официально объявил о заключении контракта с 32-летним полузащитником Александром Самедовым, который ранее выступал за «Локомотив». По данным «СЭ», соглашение рассчитано до конца сезона-2018/19, сумма трансфера составила около 3,5 миллиона евро, а зарплата хавбека — 1,8 миллиона евро в год.

Во вторник красно-белые должны поставить точку и в сделке по приобретению 29-летнего нападающего «Милана» Луиза Адриану — в понедельник бразилец прибыл в Москву. Его договор также будет действовать 2,5 года, оклад, по информации La Gazzetta dello Sport, составит 4,5 миллиона евро в год. При этом москвичи не станут выплачивать итальянскому клубу значительную компенсацию — только бонусы в случае победы в чемпионате России.

Таким образом, перед отъездом на первый сбор в ОАЭ лидер РФПЛ практически завершил работу на рынке и может больше не отвлекаться на просмотр новичков и латание дыр в составе. В «весенний поход за золотом» «Спартак» должен выступить во всеоружии.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ

В среду красно-белые приступят к тренировкам полностью доукомплектованным: все кадровые задачи они решили, заполучив молодого талантливого вратаря (Селихова), столь же перспективного защитника (Джикию), мастера фланговых атак и бомбардира на острие. Массимо Каррере для зимней пахоты созданы почти идеальные условия, с чем он и сам наверняка согласится. Клуб сработал на «отлично»: пока футболисты и тренеры отдыхали, менеджмент деятельно трудился, ничего не откладывая «на потом», и успел до начала сборов исполнить все намеченные планы. Можно без всякой натяжки утверждать, что прямо на глазах «Спартак» превращается в солидный, подлинный футбольный клуб, где все — профессионалы, связанные общей целью и идеей. За таким крайне интересно наблюдать. Пусть чемпионом он пока еще не стал, но почтения уже вполне заслуживает.

ШТЫК-МОЛОДЕЦ

Доводилось читать и слышать скептические замечания по поводу новичков красно-белых — зачем, мол, лидеру чемпионата футболисты из скромного «Амкара», хавбек-ветеран и форвард, который нечасто выходит на поле в Италии? Друзья, пора уже прекращать оголтелую демонстрацию российской футбольной дремучести. В том, что способности Луиза Адриану вам неведомы, ни «Спартак», ни Каррера, ни сам бразилец не виноваты. Как не виноваты и в том, что главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла делает ставку на других нападающих, будучи в своем праве и опираясь на собственные игровые воззрения.

Оценивать Луиза Адриану нужно не по этой ситуации, а по факту, хотя бы, самого по себе его приглашения в «Милан», который в тот момент коренным образом перестраивался и помимо бразильца зафрахтовал и колумбийца Бакку, поставив их, таким образом, на один уровень. Красно-черные внимательно следили за игрой Адриауну в «Шахтере», где Мирча Луческу выточил из него идеальный голевой наконечник, этакий штык-молодец, всегда возникавший в нужной точке перед воротами и с тычка, с толчка, а порой и при помощи ловкого финта вгонявший в сетку мяч за мячом. Вершины в этом искусстве Луиз достиг пару лет назад, когда УЕФА признал его, ни много, ни мало, лучшим футболистом групповой стадии Лиги чемпионов. В первую очередь, конечно, за восемь голов в ворота БАТЭ — но поди-ка забей эти восемь!

В «Милане» у него не срослось, скорее всего, по той причине, что команда там складывалась новая, была — да и остается — еще очень сырой, и если тот же Бакка в этой обстановке легко освоился, то Адриану за долгие «горняцкие» годы привык к сыгранности, к отлаженному взаимопониманию, и «с листа» проявить себя не смог. В «Спартаке» же он вновь будет вписан в четкую модель, которая предусматривает его использование строго на линии огня, вплотную с «последним защитником», как он умеет, а не где-то сбоку и на подступах к воротам. Это наверняка поможет бразильцу вернуться на былой уровень. И еще один плюс: ему, восемь лет прожившему в Донецке, совершенно не нужна адаптация.

ВНИМАНИЕ, ПРОМЕС!

Последнее, что нужно делать по поводу Самедова — изучать его паспортные данные. Этот футболист с возрастом становится только лучше, игра его год от года умнеет, а физические данные не ухудшаются. Другое дело, что в «Локомотиве» хавбек начал закисать, и единственной отдушиной для него осталась сборная, где прошедшей осенью Александр смотрелся едва ли не единственным классным исполнителем и не заслужил ни одной претензии. Возвращение в родной клуб для него — истинное карьерное счастье, за которое Самедов, нет ни малейшего сомнения, будет сражаться как зверь. Ведь в «Спартаке» он — наконец-то! — получает реальный шанс стать чемпионом страны. Шанс, которого тремя годами ранее в «Локо» его, безусловного лидера и вожака той команды Леонида Кучука, бессовестно лишили Диарра и Буссуфа. Уже за одну только эту чемпионскую страсть и нереализованность его надо было брать в «Спартак». Вот и взяли.

С Луизом Адриану, между прочим, Самедов может составить прекрасную связку: бразилец прекрасно играет головой, а россиянин умеет с ювелирной точностью подавать. Впрочем, любой спартаковский форвард способен плодотворно взаимодействовать с Самедовым — для того его, очевидно, и звали, и довели это дело до конца, не отступаясь перед барьерами, которые ставил «Локомотив».

Благодаря новичкам, включая и амкаровцев, резко увеличивается так называемая глубина состава, и у Карреры появляется возможность варьировать его от игры к игре и даже по ходу. Нельзя забывать, что Зе Луиш подвержен травмам, а Промес в нынешнем сезоне нестабилен, и их приходится подменять. Так появление Самедова должно в какой-то степени подстегнуть голландца к скорейшему возвращению лучших кондиций.

Тем же, кто считает, что середняки — не поставщики лидерам, поскольку не воспитывают психологию победителей, можно ответить сотнями примеров. Первые, пришедшие на ум, — Игорь Беланов, Виктор Пасулько и Илья Цымбаларь из одесского «Черноморца». А если брать конкретно Пермь, Константин Зырянов. На этом тему можно считать исчерпанной.

НЕОПЫТНОСТЬ КАРРЕРЫ — СТЕРЕОТИП

Опасность, которую таит неопытность Карреры как главного тренера, — и прежде всего отсутствие в его багаже навыков зимней подготовки российской команды, тоже выглядит кочующим стереотипом, ярлыком мнимой проблемы, к итальянцу не присовокупимым. Одно дело, когда таких знаний не было у Сергея Силкина или Станислава Черчесова в «Динамо»: первый ранее никого всерьез не тренировал, второй ни у кого не мог научиться, поскольку в союзе с авторитетами не работал. Отличие Карреры — в его богатейшей футбольной карьере, которая с лихвой компенсирует дефицит тренерских практик.

Человек, отыгравший более 300 матчей защитником в серии А, по умолчанию знает в футболе все — тем более, половина из этих трех сотен проведена в «Ювентусе». А пять сезонов в содружестве с Конте — три в том же «Юве», добравшемся в итоге до финала Лиги чемпионов, и два — в сборной Италии, которая доставила всем истинное удовольствие на Euro-2016, сполна характеризуют Карреру как глубокого и сильного специалиста. Пусть пока в определенном смысле новичка. Нельзя не учесть, что он совершенно не подпадает под расхожее деление на главных тренеров и «вечных помощников»: будь иначе, он последовал бы за Конте в «Челси» и сейчас бы в ус не дул, сидя за спиной с планшетом и деля наслаждение от лидерства в чемпионате Англии. Но он решил пойти другим путем и ринулся в неведомые российские дебри. Официально и внешне — помогать Аленичеву. Но все ж понимают, что в перспективе Каррера должен был рано или поздно стать главным, и сам он вряд ли не мечтал о том. В конце концов, даже если не мечтал, то первые три месяца самостоятельной работы показали, что он к ней был готов, а знаний и умений ему сполна хватило, чтоб за предельно короткий срок перелицевать «Спартак» из нестабильного претендента на медали в явного лидера, на которого иногда даже можно уже равняться.

Не видно ни малейшего повода сомневаться в том, что и зиму он отработает успешно, за ней и весну. Причем, не исключено, не только нынешнюю.

Евгений ЗЫРЯНКИН.