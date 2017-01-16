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16 января 2017, 20:35 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Олег Иванов: «Тереку» не хватает запаса прочности

Полузащитник «Терека» Олег Иванов рассказал о причинах нестабильности своей команды. Он отметил, что грозненцам не хватает запаса прочности и опыта.

— Последние три года «Терек» хорошо проводит первую часть сезона, но сдувается весной. Почему?

— Не хватает запаса прочности, такого опыта, как, например, у ЦСКА. Имея один состав, даже в период спадов они выжимают максимум — играют на результат с теми командами, которые и должны обыгрывать. У нас так не получается, потому что опыт приходит с трофеями, победами в чемпионатах. Пока мы можем выигрывать только за счет глубины скамейки, — цитирует Иванова Eurosport.ru.

«Терек» занимает четвертое место в чемпионате России, имея в активе 28 очков в 17 матчах.

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