Луис Адриано прилетел в Москву для подписания контракта со «Спартаком»
МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Бразильский футболист Луис Адриано прилетел в Москву для подписания контракта со столичным «Спартаком». Самолет из Милана приземлился в понедельник в международном аэропорту «Шереметьево».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По информации ТАСС, Адриано должен сразу отправиться на подписание контракта со «Спартаком». Соглашение с
Ранее форвард прошел медобследование для «Спартака». Таким образом, 29-летний бразилец 18 января отправится с командой на первый зимний сбор в ОАЭ.
Луис Адриано с 2015 года выступал за итальянский «Милан». В текущем сезоне он провел за клуб семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter