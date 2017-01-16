Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28446883/
16 января 2017, 20:07 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Луис Адриано прилетел в Москву для подписания контракта со «Спартаком»

МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Бразильский футболист Луис Адриано прилетел в Москву для подписания контракта со столичным «Спартаком». Самолет из Милана приземлился в понедельник в международном аэропорту «Шереметьево».

Соглашение с <nobr>красно-белыми</nobr> будет подписано на срок 35 года. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По информации ТАСС, Адриано должен сразу отправиться на подписание контракта со «Спартаком». Соглашение с красно-белыми будет подписано на срок 3,5 года.

Ранее форвард прошел медобследование для «Спартака». Таким образом, 29-летний бразилец 18 января отправится с командой на первый зимний сбор в ОАЭ.

Луис Адриано с 2015 года выступал за итальянский «Милан». В текущем сезоне он провел за клуб семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Милан
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
16 января

Луис Адриано прилетел в Москву для подписания контракта со "Спартаком"

Сборная России может провести сбор перед Кубком конфедераций в одной из европейских стран

Хорватский "Медвешчак" может покинуть КХЛ по окончании сезона