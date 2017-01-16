Луис Адриано прилетел в Москву для подписания контракта со «Спартаком»

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По информации ТАСС, Адриано должен сразу отправиться на подписание контракта со «Спартаком». Соглашение с красно-белыми будет подписано на срок 3,5 года.

Ранее форвард прошел медобследование для «Спартака». Таким образом, 29-летний бразилец 18 января отправится с командой на первый зимний сбор в ОАЭ.

Луис Адриано с 2015 года выступал за итальянский «Милан». В текущем сезоне он провел за клуб семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.