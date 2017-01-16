«Локомотив» победил молодёжный состав «Вердера», Кор оформил дубль
«Локомотив» победил молодёжный состав «Вердера» в контрольном матче на первом зимнем сборе.
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Встреча проходила в Марбелье на территории футбольного центра Марбельи и завершилась со счетом 2:0.
На 14-й минуте французский нападающий Александр Кор вывел «Локомотив» вперед. На 32-й минуте 25-летний Кор удвоил преимущество железнодорожников, оформив дубль.
В первом матче весенней части РФПЛ «Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов». Встреча состоится 5 марта в Самаре.
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