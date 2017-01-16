Дзюба собрался в Китай и ждет там Кокорина

Помимо этого, форвард выразил надежду, что вместе с ним в азиатскую страну отправится его партнер по команде Александр Кокорин.

Напомним, в зимнее трансферное окно из «Зенита» в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» перешел полузащитник Аксель Витсель.

«Очень тяжелое решение принял для себя, но от таких предложений не отказываются. Уезжаю в Китай. Спасибо большое моей команде, буду по всем скучать», — написал Дзюба на своей странице в Instagram.