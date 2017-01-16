Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28446430/
16 января 2017, 19:59 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

СМИ: Полузащитник сборной Швеции Клаэссон может перейти в «Краснодар»

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Полузащитник сборной Швеции и футбольного клуба «Эльфсборг» Виктор Клаэссон может продолжить карьеру в «Краснодаре». Об этом сообщает шведский портал Fotbollskanalen.

Ранее сообщалось что к футболисту проявлял интерес ЦСКА. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Отмечается, что 25-летний футболист неоднократно заявлял о желании покинуть Швецию. Ранее сообщалось, что к нему проявлял интерес московский ЦСКА.

«Виктор является очень хорошим футболистом, который привлекает внимание разных европейских клубов. Но ничего предметного о переходе в “Краснодар” я сказать не могу», — заявил главный тренер «Эльфсборга» Магнус Хаглунд.

Клаэссон провел 177 матчей за «Эльфсборг» и отметился 45 забитыми мячами, за сборную Швеции он сыграл девять матчей, в которых забил один гол.

Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
16 января

Луис Адриано прилетел в Москву для подписания контракта со "Спартаком"

Сборная России может провести сбор перед Кубком конфедераций в одной из европейских стран

Хорватский "Медвешчак" может покинуть КХЛ по окончании сезона