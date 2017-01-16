СМИ: Полузащитник сборной Швеции Клаэссон может перейти в «Краснодар»
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Полузащитник сборной Швеции и футбольного клуба «Эльфсборг» Виктор Клаэссон может продолжить карьеру в «Краснодаре». Об этом сообщает шведский портал Fotbollskanalen.
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Отмечается, что 25-летний футболист неоднократно заявлял о желании покинуть Швецию. Ранее сообщалось, что к нему проявлял интерес московский ЦСКА.
«Виктор является очень хорошим футболистом, который привлекает внимание разных европейских клубов. Но ничего предметного о переходе в “Краснодар” я сказать не могу», — заявил главный тренер «Эльфсборга» Магнус Хаглунд.
Клаэссон провел 177 матчей за «Эльфсборг» и отметился 45 забитыми мячами, за сборную Швеции он сыграл девять матчей, в которых забил один гол.
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