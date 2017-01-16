«Носта» обратилась к Мутко из-за перехода Камышева из «Чертаново» в «Зенит»

«В 2010 году “Носта” подписала соглашение с “Чертаново” по переходу Ильи Камышева. На тот момент не было никакого футбольного клуба “Чертаново” во втором дивизионе и быть не могло. “Чертаново” — это спортивная школа, образовательное учреждение, которое создано для воспитания спортсменов для сборных команд России, и финансируется из бюджета города Москвы. У команды, которая сейчас играет во втором дивизионе, нет отдельного бюджета, это даже не отдельное структурное подразделение школы. Это единственный так называемый “клуб”, который в ПФЛ играет по договору, а не является полноценным членом лиги. Ребята, которые играют сейчас в команде, принимаются на работу в структурное подразделение СШОР, которое есть в штатном расписании.



Когда “Чертаново” в 2014 году дали возможность выступать в ПФЛ, школа не получила статуса профессионального футбольного клуба, игроков разрешили заявлять без трудовых договоров, как любителей. Это было одним из преимуществ “Чертаново” перед остальными клубами. У команды были большие проблемы с заявкой, потому что не хватало игроков, которые обучались в школе не менее трёх лет, что было одним из условий заявки. И “Чертаново” стало приглашать к себе своих воспитанников, которые уже играли в других профессиональных клубах. За их переходы “Чертаново” не надо было ничего платить, ведь игроки уходили в любители. Благодаря этому “Чертаново” добрало игроков из других клубов и ничего за их переход не заплатило, хотя выступало в ПФЛ. А другие клубы потеряли игроков, в которых вложили деньги и с которыми имели трудовые договора. Ещё раз хочется подчеркнуть, что “Чертаново” является школой, которая участвует в ПФЛ на особенных условиях со специальным статусом футбольного центра. Казалось бы, такой статус был обусловлен интересами в том числе и сборных команд России. Молодые игроки получали возможность игры на профессиональном уровне и, соответственно, должны были быстрее расти в футбольном плане. Наряду с определёнными преференциями у “Чертаново” был запрет на осуществление трансферов, то есть, не являясь профессиональным футбольным клубом, школа не могла продавать игроков. И это было вполне логично и правильно.

Летом 2015 года у “Чертаново” неожиданно появляются новые возможности. Её на период участия в соревнованиях наделяют правами и обязанностями профессионального футбольного клуба, что в принципе противоречит уже имеющемуся специальному статусу футбольного центра. То есть, не являясь клубом, “Чертаново” получает возможность осуществлять трансферы. После чего они продают за немалую сумму Камышева в “Зенит”. Но и это делается с целым рядом нарушений в тот момент, когда “Чертаново” не имеет права осуществлять трансфер. И все на это закрывают глаза: и “Зенит”, и РФС, и ФНЛ, которая регистрировала трансферный контракт между клубами и игроком. “Чертаново”, видимо, считает, что соглашение с ФК “Носта” можно не исполнять. Оно же касалось только компенсации за переход в профессиональный футбольный клуб, а не трансферной стоимости за переход в другой профессиональный футбольный клуб. Получается, что “Чертаново”, будучи школой, бесплатно забрало у “Носты” талантливого мальчика, а потом продало его “Зениту” уже как клуб, не заплатив “Носте” ни копейки. Очень удобно.



Мы написали письмо на имя Виталия Мутко и пока ждём реакции со стороны “Чертаново”. Директор школы Николай Ларин отказался от встречи с нами, хотя и мы, и РФС готовы к диалогу и поиску компромисса. В целом РФС солидарно с нами в нашей позиции в отношении предлагаемого компромисса. Мы уже полгода пытаемся решить через руководство РФС этот вопрос, но, видимо, придётся идти в Палату по разрешению споров РФС. Если решение Палаты не удовлетворит нас, то “Носта” готова идти в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Уверен, что там очень заинтересуются, почему у “Чертаново” одновременно два статуса и какой из имеющихся статусов больше подходит спортивной школе», — сказал Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.