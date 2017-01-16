Возвращение Данни вдохновило «Зенит» на разгром

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«ЗЕНИТ» — «ЧАНЧУНЬ» — 5:2 (0:2)

Голы: Исмаилов, 15 (0:1). Чанчэн Чэн, 29 (0:2). Маурисиу, 51 (1:2). Маурисиу, 63 (2:2). Жирков, 70 (3:2). Дзюба, 75 (4:2). Дзюба, 80 (5:2).

«Зенит»: Лунев (Бабурин, 46), Анюков (Кришито, 46), Нету (Жирков, 46), Ломбертс, Чернов (Цаллагов, 46), Жулиану (Маурисиу, 46), Хави Гарсия (Зуйков, 46. Данни, 70), Эрнани (Юсупов, 46), Шатов (Могилевец, 46), Кокорин (Дзюба, 46), А. Кержаков (Джорджевич, 46).

«Чанчунь»: Якэ У, Сяофэй Чжан, Цзе Сунь, Исмаилов, Чжэ Цзян, Гуан Ли, Гэн Цзя Ки, Шипэн Янь, Чжан Лун, Оршич, Чанчэн Чэн.

Судья: Шакер (ОАЭ).

16 января. Дубай. Стадион «Jebel Ali».

Еще года три назад матч российского клуба с китайским на сборах воспринимался бы экзотикой и вряд ли вызвал бы особый интерес. Однако сейчас другие времена. Трансферная лихорадка в Поднебесной волей-неволей заставляет весь мир учить название китайских команд. «Чанчунь» — второй соперник «Зенита» в Дубае — конечно, не покупал у петербуржцев Халка за 56 миллионов евро или Витселя за 21 миллион. Однако как «Шанхай Шанган» и «Тяньцзинь» тоже играет в суперлиге. Правда, пока без звезд. Добавим, что в минувшем чемпионате «Чанчунь» занял 12-е место. А уже здесь в Дубае проиграл «Айнтрахту» 0:3. «Зенит» же с командой из Франкфурта, напомним, двумя днями ранее разошелся нулевой ничьей.

ЛУНЕВ НАЧИНАЕТ И РАССТРАИВАЕТСЯ

Если в матче с «Айнтрахтом» в составе «Зенита» дебютировали Молло и Эрнани, то в игре с «Чанчунем» с первых минув вышел другой новичок — вратарь Андрей Лунев. Китайцы начали «проверять» его с первых же минут то дальними, то ближними ударами. Да и первый угловой в матче заработали именно они. Лунев в свою очередь продемонстрировал умение играть и руками, и ногами. Подсказывать новым партнерам он тоже не стеснялся. Однако в отличие от Юрия Лодыгина и Михаила Кержакова, отыгравших по 45 минут с «Айнтрахтом» на ноль, Лунев «сухим» все же не остался. Более того, пропустил дважды.

На второй гол Лунев отреагировал очень эмоционально.

Если же не считать этих двух ошибок в обороне, то в целом «Зенит» играл быстрее и интереснее, чем с «Айнтрахтом». Разве что свои моменты не реализовал. А они были и у Кокорина, и у старшего Кержакова, который опасно бил со штрафного.

ДЕБЮТ ЦАЛЛАГОВА, ДУБЛЬ ЦАЛЛАГОВА

Как и в матче с «Айнтрахтом», после перерыва главный тренер «Зенита» полностью поменял состав. И заодно последним из новичков «заиграл» Ибрагима Цаллагова. На поле он появился под 30-м номером. При этом экс-самарца Луческу выпустил на позицию «опорника» в пару к Маурисиу. Лунева же заменил Егор Бабурин. Он тоже вступил в игру практически сразу, отразив удар из штрафной. Другое дело, что к этому моменту «Зенит» забил свой первый гол в 2017 году. Его автором стал Маурисиу, который в толчее у ворот «Чанчуня» оказался расторопнее всех.

Более того, вскоре бразилец оформил дубль. Продвинувшись с мячом из центра поля вперед, Маурисиу сначала поискал было партнеров, а потом решил пробить сам и не ошибся.

Стоит отметить, что рейды Маурисиу вперед стали возможны в том числе благодаря Цаллагову. Именно он из двух опорников изначально расположился ближе к обороне и своим спокойствием и надежностью развязал Маурисиу руки.

ДАННИ ВЕРНУЛСЯ!

Впрочем, в центре поля Цаллагов отыграл не долго. В середине второго тайма Луческу отправил его на правый фланг обороны, откуда снял Зуйкова и выпустил вместо него Данни. Так ровно 9 месяцев после третьего в карьере разрыва крестообразных связок в карьере португалец вернулся на поле. После этого его лучший друг тут же передал Данни капитанскую повязку, а вдохновленный «Зенит» забил третий, четвертый, а потом и пятый гол. При этом Жирков отличился красивым ударом с острого угла, а Дзюба, как и Маурисиу, отметился дублем.

Забить мог и сам Данни — с линии штрафной он приложился от всей души, но мяч прошел выше перекладины.

Добавим, что португалец большую часть своего игрового времени провел на позиции «под нападающими», сдвинув Могилевца в опорную зону.

А в итоге «Зенит» не только забил первые голы, но и одержал первую победу, причем волевую. С учетом того, что в Китай были проданы Халк и Витсель получилось символично.