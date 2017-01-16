Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28446256/
16 января 2017, 19:00 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Мирча Луческу: Главное, чтобы Данни был здоров и быстрее привел себя в порядок

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после победы над «Чанчунем» (5:2) подчеркнул, что у полузащитника Данни, отыгравшего в этой встрече 20 минут, есть, чему поучить молодых игроков.

Напомним, португальский хавбек впервые появился на поле через девять месяцев после травмы.

— Буквально пару слово о Данни.

— Было видно большое желание после большого периода, когда он не играл. У него есть, чему поучить молодых игроков — то, как он вышел на поле и то, какое поведение у него было за те 20 минут, которые он сыграл. Уверен, что для нас он будет очень важным футболистом. Главное, чтобы он был здоров и быстрее привел себя в порядок. (Сергей ЦИММЕРМАН).

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
15 января

Аршавин жестко "прошелся" по "Спартаку"

Сумасшедший контракт! Один из самых богатых игроков РФПЛ

Очередное подтверждение, что Месси - инопланетянин