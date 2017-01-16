Мирча Луческу: Главное, чтобы Данни был здоров и быстрее привел себя в порядок

Напомним, португальский хавбек впервые появился на поле через девять месяцев после травмы.

— Буквально пару слово о Данни.

— Было видно большое желание после большого периода, когда он не играл. У него есть, чему поучить молодых игроков — то, как он вышел на поле и то, какое поведение у него было за те 20 минут, которые он сыграл. Уверен, что для нас он будет очень важным футболистом. Главное, чтобы он был здоров и быстрее привел себя в порядок. (Сергей ЦИММЕРМАН).