Мирча Луческу: Главное, чтобы Данни был здоров и быстрее привел себя в порядок
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после победы над «Чанчунем» (5:2) подчеркнул, что у полузащитника Данни, отыгравшего в этой встрече 20 минут, есть, чему поучить молодых игроков.
Напомним, португальский хавбек впервые появился на поле через девять месяцев после травмы.
— Буквально пару слово о Данни.
— Было видно большое желание после большого периода, когда он не играл. У него есть, чему поучить молодых игроков — то, как он вышел на поле и то, какое поведение у него было за те 20 минут, которые он сыграл. Уверен, что для нас он будет очень важным футболистом. Главное, чтобы он был здоров и быстрее привел себя в порядок. (Сергей ЦИММЕРМАН).
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