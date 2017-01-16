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16 января 2017, 18:50 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Данни: Кришито отдал мне капитанскую повязку — это красивый жест

Полузащитник «Зенита» Данни в товарищеском матче против китайской команды «Чанчунь» (5:2) вернулся на поле через девять месяцев после травмы.

33-летний португалец оценил поступок защитника Доменико Кришито, который сразу передал ему капитанскую повязку.

— Очень рад, что вернулся, — сказал Данни. — Это мой первый матч после травмы, я долго не играл. Вышел на поле на двадцать минут, но нужно больше. Очень важно, что мы сегодня добились победы.

— Кришито сразу отдал вам капитанскую повязку. Приятно?

— Да, конечно. Миммо знает, что он мой капитан тоже. Он мой брат и это красивый жест.

— Вы без сомнений били по воротам. Психологически уже полностью раскрепостились?

— Немного — это все-таки первый контактный матч. Я долго тренировался, чтобы выйти на поле. Начинаю с малого — 15, 20 минут. Нужно, конечно, больше. Но с каждым днем чувствую себя лучше.

— В первом тайме вы уступили со счетом 2:0, второй — выиграли со счетом 5:0. Как так получилось?

— Это команда — в каждом из таймов играл «Зенит», поэтому нельзя делить матч пополам. Мы не проиграли первый тайм и не выиграли во втором — в матче победила вся команда. (Сергей ЦИММЕРМАН).

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