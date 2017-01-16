Источник: Футболист Амир Натхо находится на просмотре в «Локомотиве»

Амир Натхо перешел в армейскую команду летом 2015 года из испанской «Барселоны», заключив с российским клубом контракт на один сезон с возможностью продления еще на три года. По окончании сезона клуб решил не продлевать соглашение с игроком. В августе 2016 года полузащитник перешил в «Краснодар-2».

«Амир прилетел на просмотр на тренировочный сбор «Локомотива», — сообщил источник.

В сезоне-2015/16 Натхо сыграл 14 матчей в турнире молодежных команд, забив 2 мяча. Кроме того, принял участие в матче 1/16 финала Кубка России против иркутского «Байкала» (2:1).