Источник: Футболист Амир Натхо находится на просмотре в «Локомотиве»
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Бывший футболист московского ЦСКА Амир Натхо находится на просмотре в «Локомотиве», который в данный момент проводит тренировочный сбор в Испании. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Амир Натхо перешел в армейскую команду летом 2015 года из испанской «Барселоны», заключив с российским клубом контракт на один сезон с возможностью продления еще на три года. По окончании сезона клуб решил не продлевать соглашение с игроком. В августе 2016 года полузащитник перешил в «Краснодар-2».
«Амир прилетел на просмотр на тренировочный сбор «Локомотива», — сообщил источник.
В сезоне-2015/16 Натхо сыграл 14 матчей в турнире молодежных команд, забив 2 мяча. Кроме того, принял участие в матче 1/16 финала Кубка России против иркутского «Байкала» (2:1).
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