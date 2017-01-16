«Зенит» разгромил китайский клуб «Чанчунь Ятай» в контрольном матче
«Зенит» разгромил китайский клуб «Чанчунь Ятай» в контрольном матче.
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Встреча проходила в Дубае и завершилась со счетом 5:2 в пользу питерцев.
На 15-й минуте со стандарта последовала подача в штрафную, Анзур Исмаилов выпрыгнул выше всех и головой вколотил мяч в девятку. На исходе получаса игры Чэн Чанчэн убежал один на один с голкипером и спокойно перебросил мяч через Андрея Лунёва.
В дебюте второго тайма Лука Джорджевич прострелил вдоль ворот, а Жозе Маурисио с нескольких метров послал мяч в сетку. На 63-й минуте Маурисио получил передачу перед штрафной, выбрался на свободное пространство и хлёстко пробил в ближний угол.
На 70-й минуте Данни сделал передачу на Юрия Жиркова, который вошёл в штрафную и с близкого расстояния поразил ближнюю девятку. Семь минут спустя Джордевич после подачи пробил во вратаря, однако Артём Дзюба оказался самым расторопным на добивании. На 80-й минуте Артур Юсупов с левого края вошёл в штрафную и прострелил в центр, мяч отскочил к Дзюбе, который без помех расстрелял пустые ворота.
В минувшем розыгрыше чемпионата Китая «Чанчунь Ятай» занял 12-е место в таблице.
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