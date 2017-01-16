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16 января 2017, 18:15 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Зенит» разгромил китайский клуб «Чанчунь Ятай» в контрольном матче

«Зенит» разгромил китайский клуб «Чанчунь Ятай» в контрольном матче.

Зенит разгромил китайский клуб <span class=error>Чанчунь</span> <span class=error>Ятай</span> в контрольном матче. Увеличить
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Встреча проходила в Дубае и завершилась со счетом 5:2 в пользу питерцев.

На 15-й минуте со стандарта последовала подача в штрафную, Анзур Исмаилов выпрыгнул выше всех и головой вколотил мяч в девятку. На исходе получаса игры Чэн Чанчэн убежал один на один с голкипером и спокойно перебросил мяч через Андрея Лунёва.

В дебюте второго тайма Лука Джорджевич прострелил вдоль ворот, а Жозе Маурисио с нескольких метров послал мяч в сетку. На 63-й минуте Маурисио получил передачу перед штрафной, выбрался на свободное пространство и хлёстко пробил в ближний угол.

На 70-й минуте Данни сделал передачу на Юрия Жиркова, который вошёл в штрафную и с близкого расстояния поразил ближнюю девятку. Семь минут спустя Джордевич после подачи пробил во вратаря, однако Артём Дзюба оказался самым расторопным на добивании. На 80-й минуте Артур Юсупов с левого края вошёл в штрафную и прострелил в центр, мяч отскочил к Дзюбе, который без помех расстрелял пустые ворота.

В минувшем розыгрыше чемпионата Китая «Чанчунь Ятай» занял 12-е место в таблице.

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