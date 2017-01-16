«Зенит» разгромил китайский клуб «Чанчунь Ятай» в контрольном матче.

Встреча проходила в Дубае и завершилась со счетом 5:2 в пользу питерцев.



На 15-й минуте со стандарта последовала подача в штрафную, Анзур Исмаилов выпрыгнул выше всех и головой вколотил мяч в девятку. На исходе получаса игры Чэн Чанчэн убежал один на один с голкипером и спокойно перебросил мяч через Андрея Лунёва.



В дебюте второго тайма Лука Джорджевич прострелил вдоль ворот, а Жозе Маурисио с нескольких метров послал мяч в сетку. На 63-й минуте Маурисио получил передачу перед штрафной, выбрался на свободное пространство и хлёстко пробил в ближний угол.



На 70-й минуте Данни сделал передачу на Юрия Жиркова, который вошёл в штрафную и с близкого расстояния поразил ближнюю девятку. Семь минут спустя Джордевич после подачи пробил во вратаря, однако Артём Дзюба оказался самым расторопным на добивании. На 80-й минуте Артур Юсупов с левого края вошёл в штрафную и прострелил в центр, мяч отскочил к Дзюбе, который без помех расстрелял пустые ворота.



В минувшем розыгрыше чемпионата Китая «Чанчунь Ятай» занял 12-е место в таблице.