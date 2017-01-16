О. Иванов: Никто в «Тереке» не получает больше € 1 млн в год
Полузащитник «Терека» Олег Иванов сообщил, что никто в грозненской команде не зарабатывает больше € 1 млн в год.
«Наверное, я никогда не зарабатывал перегретых денег. О других могу судить только из прессы. Если то, что там пишут, — правда, то это неправильно. Удивительно, когда некоторые игроки получают, как звезды из
Наши премиальные одни из самых маленьких в лиге. Намного меньше 10 тысяч евро. Чуть больше, чем половина от 10. Плюс у нас фиксированный курс —
Кадыров порой делает щедрые подарки, но не скажу, что происходит постоянно. Из последнего вспоминается Toyota для Мбенга, когда он забил «Спартаку». Когда я только пришёл, президент подарил по Mercedes Рыбусю и Черчесову. За что? За результаты. Рамзан Ахматович пару раз занимался с нами. Бегал, участвовал в тактических упражнениях. Его уровень физической подготовки приближён к профессиональному, потому что он любит не только футбол, но и весь спорт. И занимается каждый день. Технически президент оснащён на уровне крепкого любителя — вот как люди во дворе играют", — цитирует Иванова Еurosport.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter