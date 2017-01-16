О. Иванов: Никто в «Тереке» не получает больше € 1 млн в год

«Наверное, я никогда не зарабатывал перегретых денег. О других могу судить только из прессы. Если то, что там пишут, — правда, то это неправильно. Удивительно, когда некоторые игроки получают, как звезды из топ-чемпионатов. В «Тереке» действительно никто не получает больше 1 млн евро в год. Это правда.



Наши премиальные одни из самых маленьких в лиге. Намного меньше 10 тысяч евро. Чуть больше, чем половина от 10. Плюс у нас фиксированный курс — по-моему, 30 или 40 рублей. Когда президент понимает, что можно команду побаловать, он это делает. Если видит, что не заслуживаем, — нет. Часто ли платят за поражения? В моей карьере всего два таких случая. Первый — в «Химках», когда в финале Кубка мы проиграли ЦСКА. Тогда Андрей Червиченко заплатил, как за победу.

Кадыров порой делает щедрые подарки, но не скажу, что происходит постоянно. Из последнего вспоминается Toyota для Мбенга, когда он забил «Спартаку». Когда я только пришёл, президент подарил по Mercedes Рыбусю и Черчесову. За что? За результаты. Рамзан Ахматович пару раз занимался с нами. Бегал, участвовал в тактических упражнениях. Его уровень физической подготовки приближён к профессиональному, потому что он любит не только футбол, но и весь спорт. И занимается каждый день. Технически президент оснащён на уровне крепкого любителя — вот как люди во дворе играют", — цитирует Иванова Еurosport.