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16 января 2017, 17:57 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Источник: Абдулаев сменит Кораблева на посту гендиректора «Анжи»

ДУБАЙ, 16 января. /Спец.корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Саид Абдулаев сменит Сергея Кораблева на посту генерального директора махачкалинского футбольного клуба «Анжи». Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее Абдулаев уже работал в клубе в качестве исполнительного директора. Увеличить
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«Анжи» в конце декабря объявил о возможном уходе лидеров команды из-за финансовых проблем и о масштабных перестановках в руководстве — так, владельцем клуба стал Осман Кадиев, сменивший Сулеймана Керимова. Вскоре пост главного тренера «Анжи» покинул чешский специалист Павел Врба, в начале января команду возглавил Александр Григорян.

Официальные комментарии руководства «Анжи» пока получить не удалось.

Кораблев начал работать в «Анжи» в июне 2014 года. Ранее Абдулаев уже работал в клубе в качестве исполнительного директора.

«Анжи» в чемпионате России сезона-2016/17 занимает 11-е место, набрав в 17 матчах 20 очков. Турнир возобновится после зимнего перерыва в начале марта.

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