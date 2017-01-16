Источник: Абдулаев сменит Кораблева на посту гендиректора «Анжи»
ДУБАЙ, 16 января. /Спец.корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Саид Абдулаев сменит Сергея Кораблева на посту генерального директора махачкалинского футбольного клуба «Анжи». Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
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Видимо, что-то случилось...
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«Анжи» в конце декабря объявил о возможном уходе лидеров команды
Официальные комментарии руководства «Анжи» пока получить не удалось.
Кораблев начал работать в «Анжи» в июне 2014 года. Ранее Абдулаев уже работал в клубе в качестве исполнительного директора.
«Анжи» в чемпионате России сезона-2016/17 занимает 11-е место, набрав в 17 матчах 20 очков. Турнир возобновится после зимнего перерыва в начале марта.
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