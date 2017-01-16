Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28445184/
16 января 2017, 17:55 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Самедов взял в «Спартаке» 19-й номер

Полузащитник Александр Самедов, который 16 января подписал контракт с московским «Спартаком», выбрал игровой номер.

Футболист будет выступать под привычной цифрой — 19.

Самедов подписал с красно-белыми контракт, который вступит в силу 18 января 2017 года. На какой срок рассчитано соглашение, не сообщается.

32-летний футболист является выпускником ДЮСШ «Спартака». В основном составе он дебютировал в ноябре 2002 года, провёл 59 матчей и забил 9 голов. С 2005 по 2016 год Александр выступал за «Локомотив», «Москву» и столичное «Динамо».

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России