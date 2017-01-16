Самедов взял в «Спартаке» 19-й номер
Полузащитник Александр Самедов, который 16 января подписал контракт с московским «Спартаком», выбрал игровой номер.
Футболист будет выступать под привычной цифрой — 19.
Самедов подписал с
32-летний футболист является выпускником ДЮСШ «Спартака». В основном составе он дебютировал в ноябре 2002 года, провёл 59 матчей и забил 9 голов. С 2005 по 2016 год Александр выступал за «Локомотив», «Москву» и столичное «Динамо».
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