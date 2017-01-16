Сергей Родионов: «Спартак» рассчитывает, что у Самедова все сложится наилучшим образом
Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов лестно оценил трансфер полузащитника «Локомотива» Александра Самедова.
По словам руководителя москвичей, хавбек отвечает всем требованиям лидера чемпионата России.
— Александр вернулся в «Спартак» после долгого перерыва, — приводит официальный сайт
Хотелось бы поздравить Александра с подписанием контракта, пожелать ему успехов в «Спартаке» и достижения всех поставленных целей.
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