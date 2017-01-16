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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28444504/
16 января 2017, 17:08 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Сергей Родионов: «Спартак» рассчитывает, что у Самедова все сложится наилучшим образом

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов лестно оценил трансфер полузащитника «Локомотива» Александра Самедова.

По словам руководителя москвичей, хавбек отвечает всем требованиям лидера чемпионата России.

— Александр вернулся в «Спартак» после долгого перерыва, — приводит официальный сайт красно-белых слова Родионова. — Но, во-первых, Самедов — спартаковский воспитанник, выпускник нашей школы. А во-вторых, он является футболистом сборной России и демонстрирует хороший уровень игры на протяжении многих лет. Поэтому мы рассчитываем, что у Александра все сложится наилучшим образом: он сумеет доказать свое право на место в составе и принесет нашей команде пользу.

Хотелось бы поздравить Александра с подписанием контракта, пожелать ему успехов в «Спартаке» и достижения всех поставленных целей.

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