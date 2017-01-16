«Крылья Советов» сыграют с чемпионом Армении

К ранее известным трем соперникам — словацкому «Шпорту», балканскому «Железничару» и молдавскому «Шерифу» добавился еще один — армянский клуб «Алашкерт», являющийся действующим чемпионом Армении. Эта игра пройдет 6 февраля. Стоит отметить, что в этот день «Крылья» сыграют два матча. Во второй половине дня самарцы проведут встречу с тираспольским «Шерифом».

Напомним, что второй турецкий сбор «КС» проведет в Белеке с 25 января по 7 февраля, сообщает официальный сайт клуба.