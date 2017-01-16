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16 января 2017, 18:20 | Футбол: Премьер-лига | Volga News

«Крылья Советов» сыграют с чемпионом Армении

На втором сборе, который пройдет в Турции, «Крылья Советов» проведет 4 игры.

К ранее известным трем соперникам — словацкому «Шпорту», балканскому «Железничару» и молдавскому «Шерифу» добавился еще один — армянский клуб «Алашкерт», являющийся действующим чемпионом Армении. Эта игра пройдет 6 февраля. Стоит отметить, что в этот день «Крылья» сыграют два матча. Во второй половине дня самарцы проведут встречу с тираспольским «Шерифом».

Напомним, что второй турецкий сбор «КС» проведет в Белеке с 25 января по 7 февраля, сообщает официальный сайт клуба.
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