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16 января 2017, 16:41 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Источник: «Зенит» предложил Нобоа контракт на два с половиной года

«Зенит» продолжает вести переговоры по поводу трансфера полузащитника «Ростова» Кристиана Нобоа.

Зенит продолжает вести переговоры по поводу трансфера полузащитника Ростова <span class=error>Кристиана</span> <span class=error>Нобоа</span>. Увеличить
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Как утверждает «Спорт день за днём», 31-летний футболист заинтересован в длительном контракте с «Зенитом», тогда как максимальный срок, на который готовы пойти сине-бело-голубые, — два с половиной года.

Контракт эквадорца с дончанами заканчивается через полгода, и Нобоа уже сейчас имеет право вести переговоры с другими клубами. В текущем сезоне хавбек провёл 13 матчей и забил один мяч.

Ранее член совета директоров «Ростова» Али Узденов сообщил, что Нобоа изъявил желание уйти из ростовской команды, и в случае поступления достойного предложения клуб готов отпустить игрока.

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