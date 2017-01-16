Источник: «Зенит» предложил Нобоа контракт на два с половиной года

Как утверждает «Спорт день за днём», 31-летний футболист заинтересован в длительном контракте с «Зенитом», тогда как максимальный срок, на который готовы пойти сине-бело-голубые, — два с половиной года.



Контракт эквадорца с дончанами заканчивается через полгода, и Нобоа уже сейчас имеет право вести переговоры с другими клубами. В текущем сезоне хавбек провёл 13 матчей и забил один мяч.



Ранее член совета директоров «Ростова» Али Узденов сообщил, что Нобоа изъявил желание уйти из ростовской команды, и в случае поступления достойного предложения клуб готов отпустить игрока.