Источник: «Зенит» предложил Нобоа контракт на два с половиной года
«Зенит» продолжает вести переговоры по поводу трансфера полузащитника «Ростова» Кристиана Нобоа.
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Как утверждает «Спорт день за днём», 31-летний футболист заинтересован в длительном контракте с «Зенитом», тогда как максимальный срок, на который готовы пойти
Контракт эквадорца с дончанами заканчивается через полгода, и Нобоа уже сейчас имеет право вести переговоры с другими клубами. В текущем сезоне хавбек провёл 13 матчей и забил один мяч.
Ранее член совета директоров «Ростова» Али Узденов сообщил, что Нобоа изъявил желание уйти из ростовской команды, и в случае поступления достойного предложения клуб готов отпустить игрока.
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