8 самых громких столичных переходов РФПЛ в XXI веке

Ролан Гусев: из «Динамо» в ЦСКА в 2002-м

Ролан Гусев прошёл всю школу московского «Динамо», был любимчиком Бескова в дубле и отыграл больше сотни матчей за основу бело-голубых. Однако в 2002 году Ролан неожиданно перешёл в ЦСКА вслед за своим тренером Валерием Газзаевым и не попал в сборную Романцева на чемпионат мира — 2002 из-за того, что не выбрал «Спартак».

Сергей Игнашевич: из «Локомотива» в ЦСКА в 2004-м

В «Локо» Игнашевич дважды признавался лучшим защитником чемпионата России и завоевал чемпионство, но после одного не слишком удачного сезона команды в 2003-м решил не продлевать контракт с «железнодорожниками» и перешёл в ЦСКА свободным агентом.

Сергей Овчинников: из «Локомотива» в «Динамо» в 2005-м

«Дважды президент “Локомотива” Валерий Филатов назначал мне встречу, но оба раза по дороге в клуб следовал звонок и сообщение, что принять он не может. Перед последним матчем чемпионата со “Спартаком” я сказал нашему спортивному директору Биджиеву: “Если контракт после игры не будет подписан — уйду”. И слово сдержал», — написал Босс в своей книге о своём переходе из «Локо» в «Динамо» в 2005-м. На протяжении сезона Овчинников помогал Юрию Сёмину в родном «Динамо», а затем завершил карьеру.

Дмитрий Торбинский: из «Спартака» в «Локомотив» в 2008-м

В конце 2007 года у игрока основы «Спартака» Дмитрия Торбинского истекал контракт. По словам гендиректора клуба Сергея Шавло, после вызова в сборную футболист потребовал повышение зарплаты в пять-шесть раз. Вскоре Торбинский подписал контракт с «Локомотивом», а президент «Спартака» Леонид Федун заявил, что Дмитрий «никогда не хотел играть за “Спартак” и отверг множество финансово выгодных предложений клуба».

Братья Комбаровы: из «Динамо» в «Спартак» в 2010-м

Несколько лет у братьев Комбаровых было резко отрицательное отношение к «Спартаку». Из школы этого клуба в динамовскую они ушли со скандалом, а когда доросли до первой команды, всякий раз напоминали в интервью, кто их самый принципиальный соперник. Это не помешало братьям в августе 2010-го перебраться из «Динамо» именно в «Спартак». Дмитрий смог закрепиться в составе и даже «капитанил» в «Спартаке», а Кирилл вскоре оказался не нужен клубу и сейчас будет спасать от вылета тульский «Арсенал».

Роман Широков: из «Спартака» в ЦСКА в 2016-м

Из «Спартака» Роман Широков уходил со скандалом: в контракте футболиста был прописан пункт об автоматическом продлении контракта на год в том случае, если он проведет 50% матчей в сезоне-2015/16. Полузащитник сыграл 14 матчей за красно-белых, после чего Дмитрий Аленичев стал оставлять Широкова на скамейке запасных. В итоге Роман расторг контракт со «Спартаком» и через месяц перешёл в ЦСКА, где за полгода стал чемпионом России.



Игорь Денисов: из «Динамо» в «Локомотив» в 2016-м

После вылета «Динамо» в низший дивизион Игорь Денисов стал самым дорогим футболистом ФНЛ. Там звёздный опорник провёл всего две игры, а затем на правах бесплатной аренды присоединился к «Локомотиву». Как стало известно «Чемпионату», впоследствии «Локомотив» планирует подписать полноценное соглашение с Игорем Денисовым, так как контракт полузащитника с «Динамо» истекает грядущим летом.

Александр Самедов: пять московских трансферов

Александр Самедов здесь выделяется — он совершил не один, а пять громких трансферов внутри столицы. После «Спартака» полузащитник успел поиграть в «Москве», «Локомотиве» и «Динамо», а сегодня возвращается в родную команду. «Испытываю огромное волнение и одновременно радость в связи с возвращением в родной клуб спустя 12 лет. Надеюсь, нет, даже уверен — в “Спартаке” у меня всё получится!» — заявил Самедов.