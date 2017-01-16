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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28442283/
16 января 2017, 14:29 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Болельщики «Зенита» признали гол Кержакова лучшим по итогам первой части сезона

Болельщики «Зенита» признали гол нападающего Александра Кержакова лучшим по итогам первой части сезона.

В рамках летних, осенних и первых зимних матчей «Зенит» забил 46 мячей (пенальти в голосовании не учитывались), среди которых болельщикам было предложено выбрать лучший.

По итогам финального голосования мяч, забитый Кержаковым в ворота «Маккаби» в Лиге Европы, опередил голы Роберта Мака, Лука Джорджевича и Жулиано с результатом 37,6%.

Гол в ворота «Маккаби» стал для лучшего бомбардира в истории российского футбола 163-м в 381 официальном матче за «Зенит».

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