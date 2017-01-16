Стала известна сумма трансфера Самедова
По данным авторитетного сайта transfermarkt.de, трансфер полузащитник «Локомотива» Александра Самедова обошелся «Спартаку» в 3,5 млн евро.
О переходе игрока стало известно сегодня. Контракт полузащитника вступает в силу с 18 января 2017 года.
Напомним, что 32-летний Самедов является воспитанником «Спартака». В составе
В нынешнем сезоне в 17 матчах Самедов забил пять голов и отдал две голевые передачи. За сборную России Самедов провел 35 матчей и отличился пять раз.
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