Стала известна сумма трансфера Самедова

О переходе игрока стало известно сегодня. Контракт полузащитника вступает в силу с 18 января 2017 года.

Напомним, что 32-летний Самедов является воспитанником «Спартака». В составе красно-белых он завоевал Кубок России-2002/2003. С 2005 по 2016 годы полузащитник выступал за «Локомотив», «Москву» и «Динамо».

В нынешнем сезоне в 17 матчах Самедов забил пять голов и отдал две голевые передачи. За сборную России Самедов провел 35 матчей и отличился пять раз.