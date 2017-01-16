«Бани-Яс» имеет право выкупить у «Локомотива» Хенти по завершении срока аренды

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О переходе Хенти ранее объявил на своем официальном сайте «Бани-Яс».

«Локомотив» отдал Хенти в аренду на полгода до конца сезона с правом выкупа, — сказал источник.

23-летний Хенти является воспитанником итальянского «Милана», но не провел за основную команду ни одного матча. Летом 2015 года права на нападающего выкупила «Олимпия», в словенской команде форвард провел 35 встреч и забил 12 голов. За «Локомотив» нигериец выступал с февраля прошлого года. За это время нападающий провел 19 матчей, забив 1 гол.

«Бани-Яс» после 14 туров чемпионата ОАЭ с 5 очками занимает последнее, 14-е место в турнирной таблице.