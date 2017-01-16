«Локомотив»: При рассмотрении предложения по Самедову учли интересы сборной

32-летний игрок выступал за «Локомотив» с 2005 по 2008 год и с 2012 по 2016 год.



«Ранее наш клуб получил предложение от московского “Спартака” о выкупе трансфера футболиста. Александр Самедов изъявил желание перейти в другую команду. При рассмотрении предложения от ФК “Спартак” руководством ФК “Локомотив” были учтены интересы сборной России, в которой Александр играет важную роль.



Александр Самедов оставил заметный след в истории “Локомотива”. Он дважды становился обладателем Кубка России и трижды призёром чемпионата России, являлся вице-капитаном команды. Благодарим за годы, проведённые в нашем клубе. Желаем успешного продолжения карьеры и побед со сборной России!» — говорится на официальном сайте «Локомотива».