Одиннадцать футболистов «Спартака» прошли медосмотр в Москве
МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Одиннадцать игроков московского футбольного клуба «Спартак» прошли медицинское обследование в Москве.
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Осмотр прошли Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Александр Зуев, Маурисио, Фернандо, Роман Зобнин и Лоренсо Мельгарехо. Остальные игроки
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