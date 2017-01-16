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16 января 2017, 13:35 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Одиннадцать футболистов «Спартака» прошли медосмотр в Москве

МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Одиннадцать игроков московского футбольного клуба «Спартак» прошли медицинское обследование в Москве.

Остальные игроки <nobr>красно-белых</nobr> пройдут обследование во вторник. Увеличить
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Осмотр прошли Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Александр Зуев, Маурисио, Фернандо, Роман Зобнин и Лоренсо Мельгарехо. Остальные игроки красно-белых пройдут обследование во вторник.

Александр Самедов, о чьем переходе в «Спартак» из «Локомотива» было объявлено в понедельник, и бразилец Луис Адриано, который должен стать игроком красно-белых в ближайшее время, обследование не проходили, потому что сделали это ранее в январе.

Первый зимний сбор «Спартака», который пройдет в ОАЭ, начнется 18 января.

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