А я иду, шагаю по Москве. 5 столичных трансферов Самедова

Сага с переходом Александра Самедова из «Локомотива» в «Спартак» наконец-то завершена. Футболист совершил очередной свой московский транфсер. В этой связи мы посчитали логичным поднять в топ наш старый текст обо всех столичных переездах Самедова.



Проблема выбора для Александра на протяжении всей карьеры была одной из главных. Ещё в юности его звали в сборную Азербайджана, в «Спартаке» он долго думал над тем, уходить в «Локомотив» или остаться, соглашаться ли на переход в «Москву», возвращаться ли в «Локомотив»? Сейчас Александр вновь на перепутье. В «Локомотиве» на него рассчитывают как на лидера команды. «Спартак» на всех парах несётся к чемпионству и вроде как зовёт в родные пенаты. Вспоминаем карьеру полузащитника и пытаемся понять, почему он сменил четыре московских клуба.



«Динамо», 1995

Чем запомнился: Многие называют «Спартак» родным для Самедова клубом. В той или иной степени это правда, однако футбольный путь Александра начался задолго до попадания в систему красно-белых. Всё началось, когда в обычную московскую школу, где учился Самедов, пришёл тренер находившейся неподалёку спортшколы «Красногвардеец». Родители не стали препятствовать и отдали сына в секцию. Местные тренеры сразу приметили талант мальчика, который превосходил всех сверстников в технике и скорости. Звёздным часом Самедова стала игра с детской командой «Динамо», в котором тот стал одним из лучших игроков и привёл свою скромную команду к победе. Селекционеры «Динамо» быстро завербовали талантливого юношу в свою академию.



Почему ушёл: В бело-голубой футболке Самедов бегал недолго и спустя два месяца примерил красно-белые цвета. Вездесущие скауты «Спартака» вышли на родителей будущего футболиста с конкретным предложением. Динамовская академия в тот период находилась в упадке, отец Самедова давно болел за «Спартак», потому решение о переходе было принято в кратчайшие сроки.

«Спартак», 1996 — 2005

Чем запомнился: С тех пор будущий игрок сборной денно и нощно вкалывал на тренировках. Одно время он даже хотел завязать с футболом, так как времени на себя и на семью просто не оставалось. Однако родители уговорили Александра не бросать начатое. Судьба отплатила ему сполна в 2003 году — пришедший в

«Спартак» Невио Скала много доверял 18-летнему хавбеку и уделял ему достаточно игрового времени. Примечательно, что дебют Самедова также связан с московскими клубами — первый свой матч он провёл против «Торпедо», а во втором, против «Динамо», вышел на позицию правого защитника.



Почему ушёл: С приходом Александра Старкова Самедов всё реже попадал в состав. А после трансфера из «Зенита» Владимира Быстрова перспективы в «Спартаке» размылись окончательно. С предложением подоспел «Локомотив», заплативший за трансфер молодого игрока 4 млн долларов. С тех пор каждый матч против «Спартака» для Самедова принципиален.



Слова: «Воспитанник спартаковской школы — это на всю жизнь. Надо этим гордиться. Я всегда гордился. И говорил, что являюсь воспитанником “Спартака”. Это было давно, но это правда».



«Локомотив», 2005 — 2008

Чем запомнился: В «Локомотиве» карьера складывалась по «спартаковскому» сценарию. Несмотря на уход Юрия Сёмина, в команде сохранился мощный костяк и остались мастера, у которых было чему поучиться. Под руководством Муслина и Долматова на поле Самедов появлялся редко, в основном выходя на замену. Зато Анатолий Бышовец доверял Александру больше. 23 игры, четыре гола, две результативные передачи, завоёванный Кубок России — казалось бы, отличный трамплин для дальнейшего взлёта.



Почему ушёл: Сменивший Бышовца Рашид Рахимов вновь усадил вингера в запас. Выручила «Москва», предложившая «Локо» ту же сумму, за которую игрок переходил из «Спартака», а самому Самедову достойный контракт.



Слова: «Когда “Локомотив” тренировал Рахимов, я не понимал, чего он хочет. Мне что-то высказывалось в резкой форме, а к моему конкуренту на этой позиции Рэзвану Кочишу были другие требования. И общался с ним Рашид Маматкулович гораздо мягче. Я не считал нужным молчать, Рахимову говорил всё в лицо. Потом просто ушёл из клуба».

«Москва», 2008 — 2009

Чем запомнился: Самедов стал одним из немногих футболистов, у кого сложились хорошие отношения с тренером Олегом Блохиным. Под его руководством Александр вырос в одного из лучших исполнителей РФПЛ на своей позиции, постоянно забивал и ассистировал партнёрам. Божович не стал изобретать велосипед и полностью отдал правый фланг на откуп Самедову, освободив его от оборонительных обязанностей. Со временем тот стал определяющим игроком команды и попал в список 33 лучших игроков чемпионата по итогам сезона-2009.



Почему ушёл: Когда у «Москвы» начались трудности с финансами, у Самедова не было проблем с тем, где продолжить карьеру. Игроков той команды разобрали, как пирожки на прилавке, и Самедов был одним из самых горячих.



Слова: «Я встречался с представителями “Спартака” и “Динамо”. Предложения от этих клубов были разные. Существенно. Когда об этом сказал “Спартаку”, в ответ услышал: “Ну и что. Мы же “Спартак”. Давай-ка, возвращайся!” В итоге я выбрал “Динамо”. И не жалею».

«Динамо», 2010 — 2012

Чем запомнился: Жалеть не пришлось. Ту команду «Динамо» с Самедовым, Ворониным, Кокориным, Семшовым и Кураньи в составе болельщики бело-голубых будут вспоминать ещё долго. Динамовцы запрыгнули на третью строчку в сезоне-2011/12, а Самедов был одним из определяющих игроков того коллектива.



Почему ушёл: Однако затем команда Силкина стала сдавать позиции. Обстановка в раздевалке накалялась с каждым туром. Самедов, как один из лидеров, сильно переживал за результаты и по окончании сезона неожиданно для всех вернулся в «Локомотив».



Слова: «В какой-то момент Силкин и сам изменился, и футбол решил изменить. Был у него один советчик в штабе, дул в уши… Всё перевернулось. Стали играть от обороны, пропал результат. А в межсезонье Силкин заявил руководству: «Продавайте Самедова». Причём мне ни слова, ни полслова. Узнал обо всём от динамовских начальников: «Мы не хотим тебя отпускать. Но главный тренер в тебе не заинтересован…» Нет вопросов. Собрал вещи, улетел с австрийского сбора. Через пару дней подписал контракт с «Локомотивом».