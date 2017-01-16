А я иду, шагаю по Москве. 5 столичных трансферов Самедова
Самедов официально перешёл из «Локомотива» в «Спартак». Вспоминаем московскую карьеру полузащитника.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сага с переходом Александра Самедова из «Локомотива» в «Спартак»
Проблема выбора для Александра на протяжении всей карьеры была одной из главных. Ещё в юности его звали в сборную Азербайджана, в «Спартаке» он долго думал над тем, уходить в «Локомотив» или остаться, соглашаться ли на переход в «Москву», возвращаться ли в «Локомотив»? Сейчас Александр вновь на перепутье. В «Локомотиве» на него рассчитывают как на лидера команды. «Спартак» на всех парах несётся к чемпионству и вроде как зовёт в родные пенаты. Вспоминаем карьеру полузащитника и пытаемся понять, почему он сменил четыре московских клуба.
«Динамо», 1995
Чем запомнился: Многие называют «Спартак» родным для Самедова клубом. В той или иной степени это правда, однако футбольный путь Александра начался задолго до попадания в систему
Почему ушёл: В
«Спартак», 1996 — 2005
Чем запомнился: С тех пор будущий игрок сборной денно и нощно вкалывал на тренировках. Одно время он даже хотел завязать с футболом, так как времени на себя и на семью просто не оставалось. Однако родители уговорили Александра не бросать начатое. Судьба отплатила ему сполна в 2003 году — пришедший в
«Спартак» Невио Скала много доверял 18-летнему хавбеку и уделял ему достаточно игрового времени. Примечательно, что дебют Самедова также связан с московскими клубами — первый свой матч он провёл против «Торпедо», а во втором, против «Динамо», вышел на позицию правого защитника.
Почему ушёл: С приходом Александра Старкова Самедов всё реже попадал в состав. А после трансфера из «Зенита» Владимира Быстрова перспективы в «Спартаке» размылись окончательно. С предложением подоспел «Локомотив», заплативший за трансфер молодого игрока 4 млн долларов. С тех пор каждый матч против «Спартака» для Самедова принципиален.
Слова: «Воспитанник спартаковской школы — это на всю жизнь. Надо этим гордиться. Я всегда гордился. И говорил, что являюсь воспитанником “Спартака”. Это было давно, но это правда».
«Локомотив», 2005 — 2008
Чем запомнился: В «Локомотиве» карьера складывалась по «спартаковскому» сценарию. Несмотря на уход Юрия Сёмина, в команде сохранился мощный костяк и остались мастера, у которых было чему поучиться. Под руководством Муслина и Долматова на поле Самедов появлялся редко, в основном выходя на замену. Зато Анатолий Бышовец доверял Александру больше. 23 игры, четыре гола, две результативные передачи, завоёванный Кубок России — казалось бы, отличный трамплин для дальнейшего взлёта.
Почему ушёл: Сменивший Бышовца Рашид Рахимов вновь усадил вингера в запас. Выручила «Москва», предложившая «Локо» ту же сумму, за которую игрок переходил из «Спартака», а самому Самедову достойный контракт.
Слова: «Когда “Локомотив” тренировал Рахимов, я не понимал, чего он хочет. Мне
«Москва», 2008 — 2009
Чем запомнился: Самедов стал одним из немногих футболистов, у кого сложились хорошие отношения с тренером Олегом Блохиным. Под его руководством Александр вырос в одного из лучших исполнителей РФПЛ на своей позиции, постоянно забивал и ассистировал партнёрам. Божович не стал изобретать велосипед и полностью отдал правый фланг на откуп Самедову, освободив его от оборонительных обязанностей. Со временем тот стал определяющим игроком команды и попал в список 33 лучших игроков чемпионата по итогам сезона-2009.
Почему ушёл: Когда у «Москвы» начались трудности с финансами, у Самедова не было проблем с тем, где продолжить карьеру. Игроков той команды разобрали, как пирожки на прилавке, и Самедов был одним из самых горячих.
Слова: «Я встречался с представителями “Спартака” и “Динамо”. Предложения от этих клубов были разные. Существенно. Когда об этом сказал “Спартаку”, в ответ услышал: “Ну и что. Мы же “Спартак”.
«Динамо», 2010 — 2012
Чем запомнился: Жалеть не пришлось. Ту команду «Динамо» с Самедовым, Ворониным, Кокориным, Семшовым и Кураньи в составе болельщики
Почему ушёл: Однако затем команда Силкина стала сдавать позиции. Обстановка в раздевалке накалялась с каждым туром. Самедов, как один из лидеров, сильно переживал за результаты и по окончании сезона неожиданно для всех вернулся в «Локомотив».
Слова: «В
«Локомотив», 2012 — 2017
В «Локо» Самедов сменил роль важной части оркестра на главную скрипку. Вне зависимости от результата команды, Александр держал стабильно высокий уровень и на протяжении всех четырёх лет являлся определяющим игроком в атаке, став лидером команды не только на поле, но и вне его. В футболке «Локо» Самедов провёл и лучший сезон в карьере, забив 14 голов и отдав семь результативных передач по ходу прошлого сезона. В 2016 году Александр стал одним из главных действующих лиц и в сборной России, потому интерес к его персоне со стороны «Спартака» легко было объяснить. Даже несмотря на солидный возраст, Самедов являлся одним из самых лакомых кусочков на российском трансферном рынке. И он определенно может помочь
Почему ушел: В футболисте выразил заинтересованность Массимо Каррера. Вместе с тем на фоне разговоров о возможном переходе Самедова в «Спартак» резко обострились его отношения с главным тренером «Локомотива» Юрием Семиным. Ссылка в дубль только подчеркнула: скорее всего, в «Локо» футболист не останется. Так и получилось.
Слова: «Испытываю огромное волнение и одновременно радость в связи с возвращением в родной клуб спустя 12 лет. Надеюсь, нет, даже уверен — в “Спартаке” у меня всё получится».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter