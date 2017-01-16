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16 января 2017, 12:57 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Самедов: Испытываю волнение, уверен — в «Спартаке» у меня всё получится

Полузащитник Александр Самедов, который сегодня официально перешёл из «Локомотива» в «Спартак», прокомментировал возвращение в стан красно-белых.

32-летний футболист является выпускником ДЮСШ «Спартака». В основном составе он дебютировал в ноябре 2002 года, провел 59 матчей и забил 9 голов.

«Испытываю огромное волнение и одновременно радость в связи с возвращением в родной клуб спустя 12 лет. Надеюсь, нет, даже уверен — в “Спартаке” у меня всё получится!», — приводит слова Самедова официальный сайт «Спартака».

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