32-летний футболист является выпускником ДЮСШ «Спартака». В основном составе он дебютировал в ноябре 2002 года, провел 59 матчей и забил 9 голов.



«Испытываю огромное волнение и одновременно радость в связи с возвращением в родной клуб спустя 12 лет. Надеюсь, нет, даже уверен — в “Спартаке” у меня всё получится!», — приводит слова Самедова официальный сайт «Спартака».