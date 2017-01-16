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16 января 2017, 12:42 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист Билялетдинов отправился вместе с «Рубином» на сбор в Испанию

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Полузащитник казанского футбольного клуба «Рубин» Динияр Билялетдинов отправился вместе с командой на первый зимний сбор в испанскую Малагу. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Полузащитник ни разу не выходил в составе казанского клуба в официальных матчах нынешнего сезона. Увеличить
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В июне прошлого года группа футболистов «Рубина» написала жалобу руководству клуба в связи с неучастием в тренировочных сборах команды. В число 11 подписавшихся под письмом игроков вошли Динияр Билялетдинов, Владимир Дядюн, Владимир Соболев, Инал Гетигежев, Камиль Муллин, Максим Батов, Шота Бибилов, Альберт Шарипов, Андрей Пилявский, Марко Ливайя и Благой Георгиев. Позднее клуб опубликовал заявление, в котором было сказано, что данная жалоба является давлением на команду, а футболисты не поехали на сбор в Австрию из-за конкуренции. В результате Билялетдинов ни разу не выходил в составе «Рубина» в официальных матчах нынешнего сезона.

Всего в Малагу отправились 27 футболистов. Сбор продлится до 26 января, казанцы проведут один товарищеский матч.

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