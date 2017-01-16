Бывший тренер вратарей ЦСКА Чанов вошел в тренерский штаб тульского «Арсенала»

В тренерском штабе тульской команды 65-летний специалист также займет должность тренера вратарей.

Чанов в качестве игрока выступал за донецкий «Шахтер», бакинский «Нефтчи», московские «Торпедо» и ЦСКА. Он является серебряным и бронзовым призером чемпионатов СССР, двукратным финалистом Кубка СССР, в 1981 году признавался лучшим вратарем СССР. Работал в ЦСКА с 1995 года.