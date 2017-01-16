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16 января 2017, 12:41 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Бывший тренер вратарей ЦСКА Чанов вошел в тренерский штаб тульского «Арсенала»

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Бывший тренер вратарей молодежной команды московского футбольного клуба ЦСКА Вячеслав Чанов вошел в тренерский штаб тульского «Арсенала». Об этом сообщается на официальном сайте «Арсенала».

В тренерском штабе тульской команды 65-летний специалист также займет должность тренера вратарей.

Чанов в качестве игрока выступал за донецкий «Шахтер», бакинский «Нефтчи», московские «Торпедо» и ЦСКА. Он является серебряным и бронзовым призером чемпионатов СССР, двукратным финалистом Кубка СССР, в 1981 году признавался лучшим вратарем СССР. Работал в ЦСКА с 1995 года.

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