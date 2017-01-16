Натхо: ЦСКА надо брать 90% очков и рассчитывать на осечки «Спартака» и «Зенита»

После 17 туров «армейцы» занимают третье место в таблице Премьер-Лиги.



«Три года назад отставание ЦСКА от лидера было даже больше — и ничего, отыграли. За шесть с половиной лет в России я уяснил, что в этой лиге восемь очков отрыва — это ещё не пропасть. В первую очередь надо самим постараться взять весной 90% очков и только во вторую рассчитывать на заминки “Спартака”, “Зенита”.



Сейчас в таблице первый “Спартак”, но за титул борются три команды. Ещё и “Краснодар” на подходе. В сложившейся ситуации ЦСКА должен быть в идеальном порядке, чтобы защитить титул», — заявил Натхо корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.