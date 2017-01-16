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16 января 2017, 12:20 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Крылья Советов» на втором сборе сыграют с чемпионом Армении

На втором сборе, который пройдёт в Турции, «Крылья Советов» сыграют четыре товарищеских встречи.

К ранее известным трём соперникам — словацкому «Шпорту», балканскому «Железничару» и молдавскому «Шерифу» добавился ещё один — армянский клуб «Алашкерт», являющийся действующим чемпионом Армении. Эта игра пройдёт 6 февраля, сообщает пресс-служба волжского клуба.

Стоит отметить, что в этот день «Крылья» сыграют два матча. Во второй половине дня самарцы проведут встречу с тираспольским «Шерифом». Второй турецкий сбор самарская команда проведёт в Белеке с 25 января по 7 февраля.

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