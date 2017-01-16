Берите, недорого. 5 доступных игроков из Европы для РФПЛ

В условиях финансового кризиса обозреватель «Советского спорта» предлагает клубам РФПЛ обратить внимание на следующих игроков.

Цены игроков соответствуют цифрам на transfermarkt.de. В качестве возможных покупателей расцениваются российские клубы с наиболее стабильным финансовым балансом.

Грегори Карлен, 21 («Сьон», Швейцария)

Контракт воспитанника «Сьона» с родным клубом истекает летом этого года, а значит вцепиться в игрока и предложить ему перспективу выступления в России и еврокубках можно уже сейчас.

Карлен универсален: он может сыграть левого вингера, помочь нападению из глубины, стать нападающим, если это необходимо, а также выполнить роль классической «восьмерки».

В этом году Карлен, чей рост (1,85 м) пригодится на стандартах, провел за первую команду «Сьона» 10 встреч, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.

Цена: 500 тысяч евро

Кому пригодится: ЦСКА, «Локомотив», «Терек», «Краснодар».

Данни Хусен, 25 («Гронинген», Нидерланды)

Хусен перебрался в «Гронинген» в 2014 году из ПАОКа, до этого отпылив несколько лет в «молодежке» «Аякса». За три сезона 25-летний форвард забил за клуб 11 голов и сделал 15 результативных передач. Статистика, вроде бы, неутешительная, но последние два сезона игрок скорее маринует лавку, а не играет.

Данни требуется 182 минуты на гол (чуть больше двух матчей), показатель слабый, однако все свои лучшие игры парень провел на позиции центрфорварда, при этом выходя на замену во втором тайме.

По-настоящему ставку на рослого игрока (1,86 м) делали только в сезоне-2014/15. Тогда Хусен начинал с первых минут практически каждый матч, но реализация подвела.

Цена: 800 тысяч евро

Кому пригодится: «Локомотив», «Амкар», «Терек», «Уфа».

Дион Колс, 20 («Брюгге», Бельгия)

Невероятно быстрый и моторный защитник, способный закрыть всю бровку, в ближайшее время точно укатит в большой чемпионат. У Диона уже есть опыт выступления за бельгийскую «молодежку», а также место в основном составе клуба. Кстати, в этом сезоне Колс провел три полных встречи на групповом этапе Лиги чемпионов.

В этом сезоне во всех турнирах реактивный бельгиец провел 22 встречи, забил три мяча и сделал одну результативную передачу. Ко всему прочему парень еще и универсал: 14 матчей он отбегал на левой бровке и еще семь — на правой. С такими показателями залечь на дно не получится.

Дефицит качественных крайних защитников в нашем чемпионате заставляет задуматься о приобретении недорого, не по годам опытного и многообещающего футболиста. Контракт Кулса с «Брюгге» заканчивается летом 2019, поэтому придется поторговаться.

Цена: 650 тысяч евро

Кому пригодится: «Локомотив», ЦСКА, «Краснодар», «Терек».

Мухаммед Илдиз, 25 («Газиантепспор», Турция)

Этнический турок, но австриец по паспорту, Илдиз уже четвертый год выступает за середняка местной суперлиги. Воспитанник тирольского «Ваккера» сейчас проводит свой лучший сезон: ранее за весь игровой год он не проводит более 21 матча во всех турнирах, сейчас он сыграл уже в 13-ти встречах.

Илдизу уже 25, а это хороший возраст для центрального хавбека, отрабатывающего как у своей, так и у чужой штрафной. Суммарно, в Турции Мухаммедом уже несколько раз закрывали проблемные зоны, а раз он четвертый год в команде — значит, не подводил.

Оптимальная зона для Илдиза — в центральном круге, но уроженца Вены тренеры где только не использовали: под нападающими хавбек провел 19 встреч, по 4 и 7 игр был левым и правым беком соответственно, еще четырежды сыграл опорного хава и дважды — центрального защитника а-ля Маскерано.

Цена: 900 тысяч евро

Кому пригодится: «Терек», «Краснодар», «Амкар», «Локомотив», «Уфа».

Дарко Евтич, 23 («Лех», Польша)

Серб по крови Евтич в свои 23 года успел сыграть за сборные Швейцарии всех возрастов, за исключением главной. Видимо, при таких показателях это лишь вопрос времени.

За «Лех» Дарко выступает уже три сезона, проводя в чемпионате 25+ матчей за год. И это не считая кубковых и еврокубковых встреч.

За Евтичем давно наблюдает «Барселона», и для этого есть веские основания: только в этом сезоне молодой атакующий хавбек сыграл 21 матч, в которых 5 раз огорчил вратаря собственноножно и еще 7 — сделав пас на партнера.

Дарко универсален. В этом сезоне его 7 раз видели в центре поля, по три встречи он сыграл на позиции правого форварда и чистого хава, один и два матча — на тех же позициях слева соответственно. Соглашение с «Лехом» рассчитано до лета 2018 года.

Цена: 700 тысяч евро

Кому пригодится: ЦСКА, «Спартак», «Краснодар», «Локомотив», «Терек», «Амкар».