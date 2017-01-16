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16 января 2017, 11:05 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

РФС рассмотрит иск «Урала» к тренеру Вадиму Скрипченко 20 января

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит претензии екатеринбургского «Урала» к бывшему главному тренеру команды Вадиму Скрипченко 20 января. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь палаты Алексей Ершов.

Урал требует с тренера сумму за разрыв контракта которая равняется зарплате за три месяца. Увеличить
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Скрипченко возглавил «Урал» в сентябре 2015 года, а 1 ноября 2016-го после матча чемпионата страны с «Тереком» (1:4) подал в отставку. Через два дня белорусский специалист принял предложение самарских «Крыльев Советов». Президент «Урала» Григорий Иванов, недовольный поведением специалиста, заявил, что клуб будет требовать с тренера через РФС причитающуюся сумму за разрыв контракта, которая равняется зарплате за три месяца.

«РФС получил документы от “Урала”. Рассмотрение пройдет в ближайшую пятницу», — сообщил Ершов.

Отправку документов подтвердил пресс-атташе екатеринбургского клуба Никита Медведевских.

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