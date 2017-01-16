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16 января 2017, 10:38 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Нападающий «Локомотива» Хенти продолжит карьеру в ОАЭ

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Форвард московского «Локомотива» Эзекил Хенти продолжит карьеру в ОАЭ.

Футболист покинул столичную команду и перешёл в «Бани-Яса». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

23-летний Хенти был отдан в аренду до конца сезона-2016/17. В чемпионате ОАЭ новая команда нигерийского форварда после 14 туров занимает последнее место.

Ранее тренерский штаб не взял Эзекила Хенти на зимние сборы. В «Локомотиве» нападающий играл с февраля прошлого года.

Локомотив М
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