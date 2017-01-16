Нападающий «Локомотива» Хенти продолжит карьеру в ОАЭ

Футболист покинул столичную команду и перешёл в «Бани-Яса». Об этом сообщает пресс-служба клуба.



23-летний Хенти был отдан в аренду до конца сезона-2016/17. В чемпионате ОАЭ новая команда нигерийского форварда после 14 туров занимает последнее место.



Ранее тренерский штаб не взял Эзекила Хенти на зимние сборы. В «Локомотиве» нападающий играл с февраля прошлого года.