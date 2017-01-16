Нападающий «Локомотива» Хенти продолжит карьеру в ОАЭ
Форвард московского «Локомотива» Эзекил Хенти продолжит карьеру в ОАЭ.
Футболист покинул столичную команду и перешёл в «Бани-Яса». Об этом сообщает
23-летний Хенти был отдан в аренду до конца сезона-2016/17. В чемпионате ОАЭ новая команда нигерийского форварда после 14 туров занимает последнее место.
Ранее тренерский штаб не взял Эзекила Хенти на зимние сборы. В «Локомотиве» нападающий играл с февраля прошлого года.
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