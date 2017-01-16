«Зенит» сыграл в регби, а в ЦСКА приехал нападающий. Обзор сборов
«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов
премьер-лиги ко второй части сезона.
Возвращение бомбардира
Радостная новость для болельщиков ЦСКА — вчера к команде присоединился Траоре. Все мы помним его выступление в первой части сезона, и есть вероятность, что увидим его распрекрасную игру и весной. Долговязый африканец, одетый во все черное, судя по всему, и сам рад вернуться в команду. Теперь слово за Виктором Гончаренко.
Тем временем ЦСКА в Кампоаморе работает уже шесть дней. Накануне армейцы провели две тренировки — утреннюю и вечернюю. Занятия самые разнообразные: игровые упражнения, тренажеры, теория. Есть и плохая новость —
Футбол и регби
Мирча Луческу творчески подходит к работе. Вчера утром игроки «Зенита» собрались на дубайском пляже, чтобы поиграть… в регби. Правда, футбольным мячом. Лучше всех себя проявил Дзюба, что немудрено с
Уже сегодня «Зенит» проведет второй спарринг, на этот раз с китайским «Чанчунь Ятай». Таким образом, питерцы станут первыми, кто сыграет два матча на зимних сборах. Кстати, игра опять пройдет под нагрузками — на утро запланирована тренировка. Можно ожидать выхода Лунева. В первом матче, напомним, ворота защищали Лодыгин и Кержаков.
Первая проверка «Локо»
«Локомотив» гостит в Малаге почти неделю. Накануне игроки отрабатывали, пожалуй, самое зрелищное упражнение — удары по воротам. Залетало красиво. Так бы и в официальных матчах — и не было бы никаких проблем с результативностью.
Кстати, о результативности. Накануне появилась информация об интересе железнодорожников к Панченко, который принадлежит ЦСКА, но находится в аренде в «Динамо». Напомним, Кирилл — лучший бомбардир ФНЛ. За «Динамо» он забил немногим меньше всего «Локомотива» — 15 против 21.
А сегодня «Локомотив» сыграет первый контрольный матч на испанском сборе. Соперник — молодежка «Вердера».
Неудержимый Смолов
«Краснодар» готовится к сезону в
Ближайшие матчи:
16.01. «Локомотив» — «Вердер» (U-23), Германия
16.01. «Зенит» — «Чанчунь Ятай», Китай
17.01. «Уфа» — «Клуж», Румыния
17.01. «Зенит» — «Зенит» — «Сохар», Оман
18.01. «Анжи» — «Пандурий», Румыния
18.01. «Зенит» — «Видеотон», Венгрия
19.01. «Локомотив» — «Базель», Швейцария
19.01. «Арсенал» — «Лудогорец», Болгария
19.01. «Оренбург» — «Кайрат», Казахстан
19.01. «Зенит» — «Локомотив», Узбекистан
19.01. «Ростов» — «Хэнань Цзянье», Китай.
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