Арбитраж удовлетворил иск авиакомпании «Турухан» к ФК «Томь» на 4,6 млн рублей

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«Иск удовлетворить полностью», — говорится в документе. Подробности решения не приводятся.

Ранее сообщалось, что «ООО «Авиакомпания «Турухан» обратилась в Арбитражный суд Красноярского края с иском к ООО «Футбольный клуб «Томь» о взыскании 4,6 млн рублей, в том числе 4,2 млн основного долга, а также о процентах за фрахтование воздушного судна. Также в арбитражные суды с исками к клубу обратились несколько компаний, которые требуют взыскания разных сумм, максимальная — почти 6 млн.