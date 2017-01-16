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16 января 2017, 9:51 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Арбитраж удовлетворил иск авиакомпании «Турухан» к ФК «Томь» на 4,6 млн рублей

ТОМСК, 16 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края полностью удовлетворил иск авиакомпании «Турухан» к футбольному клубу «Томь» (Томск) о взыскании 4,6 млн рублей долга за фрахтование (аренду) самолета, сообщается в материалах суда.

Также в арбитражные суды с исками к клубу обратились несколько компаний которые требуют взыскания разных сумм максимальная — почти 6 млн. Увеличить
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«Иск удовлетворить полностью», — говорится в документе. Подробности решения не приводятся.

Ранее сообщалось, что «ООО «Авиакомпания «Турухан» обратилась в Арбитражный суд Красноярского края с иском к ООО «Футбольный клуб «Томь» о взыскании 4,6 млн рублей, в том числе 4,2 млн основного долга, а также о процентах за фрахтование воздушного судна. Также в арбитражные суды с исками к клубу обратились несколько компаний, которые требуют взыскания разных сумм, максимальная — почти 6 млн.

«Томь», которая пробилась в премьер-лигу по итогам прошлого сезона, после 17 туров чемпионата страны занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице с девятью очками. Клуб испытывает серьезные проблемы с финансированием и не платит зарплату игрокам, тренерскому штабу и персоналу с лета 2016 года и уже потерял во время перерыва в чемпионате более десятка футболистов. За долги по налогам приставы арестовали одно из административных зданий клуба, проводится оценка имущества.

Томь
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