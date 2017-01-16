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16 января 2017, 9:28 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Кирилл Погребняк и Александр Касьян расторгли контракты с ФК «Томь»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Нападающие Александр Касьян и Кирилл Погребняк расторгли контракты с футбольным клубом «Томь». Об этом ТАСС сообщил спортивный директор томичей Игорь Кудряшов.

«Томь» не выплачивает зарплату игрокам и тренерскому штабу команды с начала сезона. Игроки вправе разорвать контракт в одностороннем порядке через палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС).

«Погребняк и Касьян разорвали контракты с клубом через палату», — сообщил Кудряшов.

Томский клуб потерял в межсезонье уже 13 футболистов. Ранее соглашения с клубом разорвали Огньен Враньеш, Александр Жиров, Давид Яблоньски, Лукаш Дроппа, Максим Тишкин, Антон Коченков, Сергей Самодин, Кирилл Комбаров, Виталий Дьяков, Аслан Дудиев и Петр Тен. В составе команды на официальном сайте клуба кроме Погребняка и Касьяна осталось 12 игроков.

«Томь», которая пробилась в премьер-лигу по итогам прошлого сезона, после 17 туров чемпионата страны занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице с девятью очками.

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