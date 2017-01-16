Кирилл Погребняк и Александр Касьян расторгли контракты с ФК «Томь»

«Томь» не выплачивает зарплату игрокам и тренерскому штабу команды с начала сезона. Игроки вправе разорвать контракт в одностороннем порядке через палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС).

«Погребняк и Касьян разорвали контракты с клубом через палату», — сообщил Кудряшов.

Томский клуб потерял в межсезонье уже 13 футболистов. Ранее соглашения с клубом разорвали Огньен Враньеш, Александр Жиров, Давид Яблоньски, Лукаш Дроппа, Максим Тишкин, Антон Коченков, Сергей Самодин, Кирилл Комбаров, Виталий Дьяков, Аслан Дудиев и Петр Тен. В составе команды на официальном сайте клуба кроме Погребняка и Касьяна осталось 12 игроков.