Кирилл Погребняк и Александр Касьян расторгли контракты с ФК «Томь»
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Нападающие Александр Касьян и Кирилл Погребняк расторгли контракты с футбольным клубом «Томь». Об этом ТАСС сообщил спортивный директор томичей Игорь Кудряшов.
«Томь» не выплачивает зарплату игрокам и тренерскому штабу команды с начала сезона. Игроки вправе разорвать контракт в одностороннем порядке через палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС).
«Погребняк и Касьян разорвали контракты с клубом через палату», — сообщил Кудряшов.
Томский клуб потерял в межсезонье уже 13 футболистов. Ранее соглашения с клубом разорвали Огньен Враньеш, Александр Жиров, Давид Яблоньски, Лукаш Дроппа, Максим Тишкин, Антон Коченков, Сергей Самодин, Кирилл Комбаров, Виталий Дьяков, Аслан Дудиев и Петр Тен. В составе команды на официальном сайте клуба кроме Погребняка и Касьяна осталось 12 игроков.
«Томь», которая пробилась в
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