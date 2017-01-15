Дубайский дневник. «Дзюба, меняй футбол на регби»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Специальный корреспондент «СЭ», работающий на сборе «Зенита», делится своими необычными наблюдениями.

КАК К «ЗЕНИТУ» ПРИЕХАЛ ВИТСЕЛЬ.

Перед товарищеским матчем с «Айнтрахтом» на трибуне комплекса «Джебель Али» неожиданно появился никто иной как Витсель. Причем из довольно красивой машины он вышел в зенитовской футболке со своим 28 номером на спине. Более того, до игры успел сфотографироваться на память почти со всеми зенитовцами. Впрочем, это не было прощанием полузащитника со своими бывшими одноклубниками — из Китая бельгиец в Дубай по такому случаю не прилетал. На самом деле дубайский «Витсель» оказался Романом, россиянином, живущим и работающим в ОАЭ.

— Прочитал, что «Зенит» здесь тренируется. Решил подъехать, на игру посмотреть, поболеть, — рассказал Роман.

Впрочем, футболка на нем действительно оказалась настоящей, витселевской — с плеча теперь уже бывшего зенитовца.

— Я собираю майки игроков со всего мира. Эту — купил в интернете. Видите, на ней даже автограф Витселя. Так что все по-настоящему, — улыбнулся Роман-«Витсель».

Артем ДЗЮБА МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ.

В воскресенье утром, на третий день сбора игроки «Зенита» впервые отправились на пляж. Но отнюдь не для того чтобы позагорать. На песке тренеры придумали для своих футболистов не совсем обычную тренировку. Она, можно сказать, получилась регбийной.

В ходе одного упражнения четыре человека должны были сцепиться друг с другом так, чтобы другая четверка, не смогла их растащить. Без запрещенных приемов ниже пояса, разумеется.

По понятным причинам, сложнее всех пришлось соперникам четверки мощного Артема Дзюбы. Впрочем, сам нападающий после победы в этом конкурсе самоиронично попросил врачей проверить на предмет грыжи Луиша Нету, мужественно пытавшегося поднять Дзюбу и выдернуть его из кучи-малы.

Затем был практически настоящий регбийный матч, после которого защитник Доменико Кришито и вовсе заявил под общий смех: «Дзюба, это твой вид спорта! Меняй футбол на регби». Нетрудно догадаться, что нападающий отличился и здесь.

Кроме того, зенитовцы попрактиковались на песке в «игре без головы». Так можно назвать футбол-теннис с большой волейбольной сеткой. При этом принимать мяч и переправлять его на сторону соперника можно было только ногами. Ну, а поскольку это явно был день Дзюбы, его команда и в этом виде спорта не осталась без победы.

«ВЫГУЛИВАЮ ПИТОМЦА».

Живые павлины — визитная карточка отеля, где остановился «Зенит». Причем эти диковинные птицы, чей голос мечтал услышать барон Мюнхгаузен, чувствуют себя здесь в полной безопасности. И не только совершенно свободно разгуливают по территории, но не стесняются заглядывать к постояльцам.

Один из таких павлинов, видимо, зачастил к Ивану Новосельцеву. До такой степени, что в своем инстаграмме защитник даже назвал пернатого своим питомцем.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPR9y5wl2Vq/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Выгуливаю питомца? #ИванНовосельцев</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано Ivan Novoseltsev (@inovoseltsev) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-15T09:54:13+00:00">Янв 15 2017 в 1:54 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЛЮБОПЫТНЫЕ ШОТЛАНДЦЫ.