Дубайский дневник. «Дзюба, меняй футбол на регби»
Спецкор «СЭ» делится наблюдениями за «Зенитом».
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Специальный корреспондент «СЭ», работающий на сборе «Зенита», делится своими необычными наблюдениями.
КАК К «ЗЕНИТУ» ПРИЕХАЛ ВИТСЕЛЬ.
Перед товарищеским матчем с «Айнтрахтом» на трибуне комплекса «Джебель Али» неожиданно появился никто иной как Витсель. Причем из довольно красивой машины он вышел в зенитовской футболке со своим 28 номером на спине. Более того, до игры успел сфотографироваться на память почти со всеми зенитовцами. Впрочем, это не было прощанием полузащитника со своими бывшими одноклубниками — из Китая бельгиец в Дубай по такому случаю не прилетал. На самом деле дубайский «Витсель» оказался Романом, россиянином, живущим и работающим в ОАЭ.
— Прочитал, что «Зенит» здесь тренируется. Решил подъехать, на игру посмотреть, поболеть, — рассказал Роман.
Впрочем, футболка на нем действительно оказалась настоящей, витселевской — с плеча теперь уже бывшего зенитовца.
— Я собираю майки игроков со всего мира. Эту — купил в интернете. Видите, на ней даже автограф Витселя. Так что все
Артем ДЗЮБА МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ.
В воскресенье утром, на третий день сбора игроки «Зенита» впервые отправились на пляж. Но отнюдь не для того чтобы позагорать. На песке тренеры придумали для своих футболистов не совсем обычную тренировку. Она, можно сказать, получилась регбийной.
В ходе одного упражнения четыре человека должны были сцепиться друг с другом так, чтобы другая четверка, не смогла их растащить. Без запрещенных приемов ниже пояса, разумеется.
По понятным причинам, сложнее всех пришлось соперникам четверки мощного Артема Дзюбы. Впрочем, сам нападающий после победы в этом конкурсе самоиронично попросил врачей проверить на предмет грыжи Луиша Нету, мужественно пытавшегося поднять Дзюбу и выдернуть его из
Затем был практически настоящий регбийный матч, после которого защитник Доменико Кришито и вовсе заявил под общий смех: «Дзюба, это твой вид спорта! Меняй футбол на регби». Нетрудно догадаться, что нападающий отличился и здесь.
Кроме того, зенитовцы попрактиковались на песке в «игре без головы». Так можно назвать
«ВЫГУЛИВАЮ ПИТОМЦА».
Живые павлины — визитная карточка отеля, где остановился «Зенит». Причем эти диковинные птицы, чей голос мечтал услышать барон Мюнхгаузен, чувствуют себя здесь в полной безопасности. И не только совершенно свободно разгуливают по территории, но не стесняются заглядывать к постояльцам.
Один из таких павлинов, видимо, зачастил к Ивану Новосельцеву. До такой степени, что в своем инстаграмме защитник даже назвал пернатого своим питомцем.
ЛЮБОПЫТНЫЕ ШОТЛАНДЦЫ.
Вместе с «Зенитом» в комплексе «Джебель Али» работает еще несколько клубов. В частности, на соседнем поле тренируется шотландский «Абердин». Соседи на сборах иногда заглядывают друг другу в гости. Вот и ассистенты главного тренера «Абердина» Тони Дочерти и Барри Робсон
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