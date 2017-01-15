Футболист Траоре должен прибыть на сбор ЦСКА в воскресенье вечером

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Сегодня к вечеру он должен присоединиться к ЦСКА. Думаю, сейчас он в самолете», — сказал Селюк.

Траоре перешел в ЦСКА из «Монако» летом на правах аренды до конца сезона-2016/17. Однако перед зимней паузой в чемпионате столичный клуб заявил, что ивуариец может покинуть клуб. Ранее Селюк сообщал, что Траоре может продолжить карьеру в «Малаге», но этот трансфер не состоялся по причине смены главного тренера в испанском клубе.