Футболист Траоре должен прибыть на сбор ЦСКА в воскресенье вечером
МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболист московского ЦСКА Ласина Траоре должен прибыть на сбор команды в воскресенье вечером. Об этом ТАСС сообщил агент 26-летнего нападающего Дмитрий Селюк.
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«Сегодня к вечеру он должен присоединиться к ЦСКА. Думаю, сейчас он в самолете», — сказал Селюк.
Траоре перешел в ЦСКА из «Монако» летом на правах аренды до конца сезона-2016/17. Однако перед зимней паузой в чемпионате столичный клуб заявил, что ивуариец может покинуть клуб. Ранее Селюк сообщал, что Траоре может продолжить карьеру в «Малаге», но этот трансфер не состоялся по причине смены главного тренера в испанском клубе.
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