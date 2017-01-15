Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28433325/
15 января 2017, 17:31 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист Траоре должен прибыть на сбор ЦСКА в воскресенье вечером

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболист московского ЦСКА Ласина Траоре должен прибыть на сбор команды в воскресенье вечером. Об этом ТАСС сообщил агент 26-летнего нападающего Дмитрий Селюк.

ЦСКА проводит первый зимний <nobr>учебно-тренировочный</nobr> сбор в испанском Кампоаморе. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Сегодня к вечеру он должен присоединиться к ЦСКА. Думаю, сейчас он в самолете», — сказал Селюк.

Траоре перешел в ЦСКА из «Монако» летом на правах аренды до конца сезона-2016/17. Однако перед зимней паузой в чемпионате столичный клуб заявил, что ивуариец может покинуть клуб. Ранее Селюк сообщал, что Траоре может продолжить карьеру в «Малаге», но этот трансфер не состоялся по причине смены главного тренера в испанском клубе.

ЦСКА проводит первый зимний учебно-тренировочный сбор в испанском Кампоаморе, он завершится 22 января.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Футболисты Головин, Натхо и Дзагоев выбыли из общей группы московского ЦСКА

МОСКВА, 15 янв — Р-Спорт. Полузащитники Александр Головин, Бибрас Натхо и Алан Дзагоев по разным причинам выбыли из общей группы футболистов ЦСКА, которые проводят первый подготовительный сбор в испанском Кампоаморе, сообщается на официальном сайте армейцев.
Еще 7 новостей  Все новости
15 января

Лыжник Легков может быть оправдан из-за ошибок в докладе Макларена

Просвирнова завоевала золото на чемпионате Европы по шорт-треку на 1000 м

Лыжницы Белорукова и Матвеева выиграли командный спринт на этапе КМ в Италии