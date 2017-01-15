Кирилл Комбаров: Судьба сделала брату огромный подарок

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В интервью «СЭ» Кирилл рассказал о сохранившейся дружбе с красно-белыми, бедах «Томи» и планах на будущее.

«АРСЕНАЛ» УЧАСТЬ «ТОМИ» И «ТОРПЕДО» НЕ ПОСТИГНЕТ.

— Были и другие варианты, но над предложением «Арсенала» раздумывал недолго. Многих тут знаю. С Ильей Максимовым вообще играли в одной команде в спартаковской школе. Так что с первого дня легко влился, — сказал Комбаров, который и правда выглядит в тульской команде чуть ли не старожилом.

— Тула для вас знакомый город?

— Я был в Туле один раз в жизни. В составе «Торпедо». Причем забил победный мяч.

— Сергей Кирьяков видит вас защитником или даст больше свободы в плане подключений?

— Конкретно по позиции мы пока не разговаривали. Но на тренировках играю правого защитника, поэтому, наверное, буду больше действовать в обороне.

— При этом 9-й номер, под которым играли в «Томи и «Торпедо», в Туле свободен.

— Да, планирую взять «девятку». Номер для защитника не самый обычный, но меня это не смущает.

— Так уж сложилось, что ваши последние клубы буквально развалились. Когда подписывали контракт с туляками, не тревожила мысль, что все может повториться вновь?

— Нет. «Арсенал» — клуб с амбициями, имеет хорошие перспективы для развития. Думаю, мою новую команду участь «Томи» и «Торпедо» не постигнет. И все у нее будет нормально.

ПУСТЬ ГУБЕРНАТОР ВЫПОЛНЯЕТ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

— Из Томска новости есть?

— Ситуация совсем плачевная. Никому еще не выплатили ни копейки. Обещают, обещают… Но как будет на самом деле, не знает никто. Кроме, наверное, руководителей. Футболистам никто ничего не говорит.

— Переход в «Томь» стал ошибкой?

— У меня была там постоянная практика, это в любом случае плюс. Жаль только, что в силу разных внешних факторов команде тяжело добиваться результата. Играть в футбол все эти проблемы реально мешали. Отсюда и нынешнее последнее место.

— При этом Томск — город футбольный.

— Да, город приятный. Не могу сказать, что часто там гулял. Когда семья меня навещала, ходили больше в кино, в театр. Хотя местные морозы прочувствовать успел. Но «минус 30» там переносятся легче, чем в столице.

— Недавняя цитата губернатора Томской области Сергея Жвачкина: «Как я могу смотреть в глаза врачам и учителям, которые получают по 36 тысяч, когда наши футболисты получили по 2 миллиона в месяц каждый?» Готовы прокомментировать?

— Я могу много сказать только одно: пусть губернатор говорит, что считает нужным, но выполняет при этом обязательства, которые есть у него перед футболистами. Вот и все.

ХОТИМ ОТКРЫТЬ С БРАТОМ ШКОЛУ В ДОМОДЕДОВЕ.

— Вы рассказывали, что были в шоке от уровня ФНЛ после перевода в «Спартак-2». Контракт с «Арсеналом» у вас на полтора года. В случае чего, готовы снова окунуться в реалии первой лиги?

— Об этом даже речи не идет, вылетать «Арсенал» не планирует. А летом будет видно. Уровень в ФНЛ действительно удручающий. Есть две-три команды, которые играют в футбол. Остальные даже не пытаются. Это совершенно не интересно.

— Потому и мало молодых ребят попадает оттуда в премьер-лигу?

— Проблема не только в этом. Менять нужно всю систему подготовки, искать таланты в глубинке, создавать им условия.

— Клуб второй лиги «Домодедово» вы создали в том числе для этого?

— Да, несколько местных ребят в команде есть. Но хотим со временем открыть в городе школу. Пока не хватает средств. И все же в дальнейшем надеемся осуществить планы благодаря нашим спонсорам.

— Команда идет сейчас на 5-м месте в зоне «Запад» — достойно. А с финансами у клуба полный порядок?

— Одно время были проблемы, но сейчас все нормализовалось. Есть небольшая задержка по зарплате, но она выплачивается, никто не жалуется.

— Свои деньги вы с братом на клуб тратите?

— Нет.

«БАГАЖ АЛЕНИЧЕВА»? ПРАВДА ГДЕ-ТО ПОСЕРЕДИНЕ.

— Мартин Йиранек недавно заявил: «Если бы не Карпин, может, до сих пор играл бы в «Спартаке». Вы так о ком-то сказать готовы?

— Не хочу переходить на личности. Конечно, есть вопросы и к самому себе. Но почему все так случилось, я, если честно, не понял. Ведь в «Торпедо», как мне казалось, провел хороший сезон. Потом играл у Аленичева. Но потом раз — и меня отправили в «Спартак-2». А прошлым летом я стал свободным агентом.

— Говорили, что брат и Денис Глушаков даже ходили к руководству с просьбой вас оставить.

— Какому-то журналисту стало скучно, никто его не читал. Вот он и запустил такую «мульку». Ничего подобного не происходило.

— Несколько лет назад у вас с братом был ресторан «Ромашка», откуда и пошли пресловутые шутки про ОПГ.

— Был да сплыл.

— Бизнес — не ваше?

— Ресторанный — точно не наше. Очень сложное дело. Нужно с утра до вечера самому находиться на месте, заниматься закупками, продажами и прочим. Иначе тебя станут обманывать на каждом шагу.

— Кто?

— Да все подряд! Начиная с официантов и заканчивая самыми крупными поставщиками….

— «Спартак» лидирует. Обидно, что не дотянули в команде до этого момента?

— Футбольная судьба… Но я только рад за ребят, которые идут на первом месте. Надеюсь, на нем и останутся.

— Интересен ваш взгляд со стороны. После интервью Егора Титова с новой силой вспыхнули споры: «Спартак» изменился только благодаря Каррере, или заслуга прежнего тренерского штаба тоже велика?

— Мне кажется, правда где-то посередине. Многие смеются над «багажом». Но нельзя ведь сказать, что Каррера создал эту команду с нуля. Игроков действительно готовил к сезону штаб Аленичева. При этом очевидно, что итальянец проделал большую работу. Так что однозначного ответа лично для меня нет.

ДЛЯ СПАРТАКОВЦЕВ Я ПО-ПРЕЖНЕМУ СВОЙ.

— Дмитрий в разговорах с вами восхищается Каррерой?

— Всем нравится, как работает итальянец, какая в команде сложилась атмосфера. Именно она — залог нынешнего лидерства.

— Когда «Спартак» прилетал в Томск, с Массимо познакомились?

— Я после матча зашел в спартаковскую раздевалку, мы поздоровались.

— После той морозной победы красно-белые сделали традиционное общее фото в аэропорту. В толпе сильно выделяется ваше грустное лицо. Как и зачем попали в кадр?

— Впереди было несколько выходных, и я летел в Москву вместе со «Спартаком». Когда ребята решили сделать фотографию, все стали звать меня. Не стал отказываться.

— То есть вы в «Спартаке» по-прежнему свой?

— У меня отличные отношения со всеми, кто работает в команде: с персоналом, массажистами, врачами. Принимают как своего. Я уж не говорю про футболистов.

— Промес записал забавный ролик, где обращается к вам на русском: «Кириллушка, как дела, братуха? Я люблю ты». Приятно было получить?

— Да-а. Скучает по мне, видимо (улыбается).

— Братуха — любимое слово Квинси. Кто первый научил его такому обращению?

— Мы с Димой и научили.

— Промес — самый крутой легионер, с которым доводилось играть?

— Настоящий профессионал! От и до знает свое дело. Никогда не халтурит и не халявит на тренировках. Потому и показывает такую результативность.

Я НЕ СЛАБЕЕ БРАТА. КАК МИНИМУМ.

— 22 января у вас юбилей. Планируете отметить с новой командой?

— Здесь в Турции особого торжества не предвидится. Потом между сборами предстоят три выходных, вот тогда соберу родных, близких, друзей. Посидим, отметим спокойно.

— Спартаковцев позвать не получится…

— Да, команда будет на сборе. Так что на этот раз мы с Димой вместе отпраздновать день рождения не сможем.

— 30 лет — дата знаковая. Момент, когда можно оглянуться назад. Футболист Кирилл Комбаров доволен своей карьерой, или представляли себя 30-летнего в другом статусе?

— Мог добиться и большего. Но карьерой доволен. К тому же она у меня не заканчивается. Планирую играть еще много лет. Сейчас моя задача — проявить себя в «Арсенале», чтобы на меня обращали внимание российские топ-клубы.

Получится или нет? Я не Нострадамус. Но делаю все, чтобы играть хорошо и еще побороться на своем веку за чемпионство. Про сборную тоже не забываю. Люди вот к 35 годам за национальную команду дебютируют….

— Просто вы свое время считались талантливее брата. В 2007-м именно Кирилл, а не Дмитрий Комбаров получил премию «Первую пятерка» как лучший молодой игрок премьер-лиги. Но за эти годы расстановка сил изменилась. За счет чего Дмитрий опередил вас? Он прибавил в чем-то конкретном? Играет стабильнее?

— Нет такого. Считаю, что мы равны. Это как минимум! Но, во-первых, так сложились обстоятельства. А во-вторых, Дима левоногий. У нас в стране практически нет игроков, способных закрыть позиции левого защитника и хава. В этом плане судьба сделала брату огромный подарок. А мне как правше сложнее, конкуренция гораздо выше….

Филипп ПАПЕНКОВ

из Белека.