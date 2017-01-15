Кирилл Комбаров: Судьба сделала брату огромный подарок
22 января новичку «Арсенала» стукнет 30 лет. Юбилей он отметит без
брата-близнеца — Дмитрий будет в это время на сборе «Спартака».
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Видимо, что-то случилось...
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В интервью «СЭ» Кирилл рассказал о сохранившейся дружбе с
«АРСЕНАЛ» УЧАСТЬ «ТОМИ» И «ТОРПЕДО» НЕ ПОСТИГНЕТ.
— Были и другие варианты, но над предложением «Арсенала» раздумывал недолго. Многих тут знаю. С Ильей Максимовым вообще играли в одной команде в спартаковской школе. Так что с первого дня легко влился, — сказал Комбаров, который и правда выглядит в тульской команде чуть ли не старожилом.
— Тула для вас знакомый город?
— Я был в Туле один раз в жизни. В составе «Торпедо». Причем забил победный мяч.
— Сергей Кирьяков видит вас защитником или даст больше свободы в плане подключений?
— Конкретно по позиции мы пока не разговаривали. Но на тренировках играю правого защитника, поэтому, наверное, буду больше действовать в обороне.
— При этом 9-й номер, под которым играли в «Томи и «Торпедо», в Туле свободен.
— Да, планирую взять «девятку». Номер для защитника не самый обычный, но меня это не смущает.
— Так уж сложилось, что ваши последние клубы буквально развалились. Когда подписывали контракт с туляками, не тревожила мысль, что все может повториться вновь?
— Нет. «Арсенал» — клуб с амбициями, имеет хорошие перспективы для развития. Думаю, мою новую команду участь «Томи» и «Торпедо» не постигнет. И все у нее будет нормально.
ПУСТЬ ГУБЕРНАТОР ВЫПОЛНЯЕТ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
— Из Томска новости есть?
— Ситуация совсем плачевная. Никому еще не выплатили ни копейки. Обещают, обещают… Но как будет на самом деле, не знает никто. Кроме, наверное, руководителей. Футболистам никто ничего не говорит.
— Переход в «Томь» стал ошибкой?
— У меня была там постоянная практика, это в любом случае плюс. Жаль только, что в силу разных внешних факторов команде тяжело добиваться результата. Играть в футбол все эти проблемы реально мешали. Отсюда и нынешнее последнее место.
— При этом Томск — город футбольный.
— Да, город приятный. Не могу сказать, что часто там гулял. Когда семья меня навещала, ходили больше в кино, в театр. Хотя местные морозы прочувствовать успел. Но «минус 30» там переносятся легче, чем в столице.
— Недавняя цитата губернатора Томской области Сергея Жвачкина: «Как я могу смотреть в глаза врачам и учителям, которые получают по 36 тысяч, когда наши футболисты получили по 2 миллиона в месяц каждый?» Готовы прокомментировать?
— Я могу много сказать только одно: пусть губернатор говорит, что считает нужным, но выполняет при этом обязательства, которые есть у него перед футболистами. Вот и все.
ХОТИМ ОТКРЫТЬ С БРАТОМ ШКОЛУ В ДОМОДЕДОВЕ.
— Вы рассказывали, что были в шоке от уровня ФНЛ после перевода в «Спартак-2». Контракт с «Арсеналом» у вас на полтора года. В случае чего, готовы снова окунуться в реалии первой лиги?
— Об этом даже речи не идет, вылетать «Арсенал» не планирует. А летом будет видно. Уровень в ФНЛ действительно удручающий. Есть
— Потому и мало молодых ребят попадает оттуда в
— Проблема не только в этом. Менять нужно всю систему подготовки, искать таланты в глубинке, создавать им условия.
— Клуб второй лиги «Домодедово» вы создали в том числе для этого?
— Да, несколько местных ребят в команде есть. Но хотим со временем открыть в городе школу. Пока не хватает средств. И все же в дальнейшем надеемся осуществить планы благодаря нашим спонсорам.
— Команда идет сейчас на 5-м месте в зоне «Запад» — достойно. А с финансами у клуба полный порядок?
— Одно время были проблемы, но сейчас все нормализовалось. Есть небольшая задержка по зарплате, но она выплачивается, никто не жалуется.
— Свои деньги вы с братом на клуб тратите?
— Нет.
«БАГАЖ АЛЕНИЧЕВА»? ПРАВДА
— Мартин Йиранек недавно заявил: «Если бы не Карпин, может, до сих пор играл бы в «Спартаке». Вы так о
— Не хочу переходить на личности. Конечно, есть вопросы и к самому себе. Но почему все так случилось, я, если честно, не понял. Ведь в «Торпедо», как мне казалось, провел хороший сезон. Потом играл у Аленичева. Но потом раз — и меня отправили в «Спартак-2». А прошлым летом я стал свободным агентом.
— Говорили, что брат и Денис Глушаков даже ходили к руководству с просьбой вас оставить.
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— Несколько лет назад у вас с братом был ресторан «Ромашка», откуда и пошли пресловутые шутки про ОПГ.
— Был да сплыл.
— Бизнес — не ваше?
— Ресторанный — точно не наше. Очень сложное дело. Нужно с утра до вечера самому находиться на месте, заниматься закупками, продажами и прочим. Иначе тебя станут обманывать на каждом шагу.
— Кто?
— Да все подряд! Начиная с официантов и заканчивая самыми крупными поставщиками….
— «Спартак» лидирует. Обидно, что не дотянули в команде до этого момента?
— Футбольная судьба… Но я только рад за ребят, которые идут на первом месте. Надеюсь, на нем и останутся.
— Интересен ваш взгляд со стороны. После интервью Егора Титова с новой силой вспыхнули споры: «Спартак» изменился только благодаря Каррере, или заслуга прежнего тренерского штаба тоже велика?
— Мне кажется, правда
ДЛЯ СПАРТАКОВЦЕВ Я
— Дмитрий в разговорах с вами восхищается Каррерой?
— Всем нравится, как работает итальянец, какая в команде сложилась атмосфера. Именно она — залог нынешнего лидерства.
— Когда «Спартак» прилетал в Томск, с Массимо познакомились?
— Я после матча зашел в спартаковскую раздевалку, мы поздоровались.
— После той морозной победы
— Впереди было несколько выходных, и я летел в Москву вместе со «Спартаком». Когда ребята решили сделать фотографию, все стали звать меня. Не стал отказываться.
— То есть вы в «Спартаке»
— У меня отличные отношения со всеми, кто работает в команде: с персоналом, массажистами, врачами. Принимают как своего. Я уж не говорю про футболистов.
— Промес записал забавный ролик, где обращается к вам на русском: «Кириллушка, как дела, братуха? Я люблю ты». Приятно было получить?
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— Братуха — любимое слово Квинси. Кто первый научил его такому обращению?
— Мы с Димой и научили.
— Промес — самый крутой легионер, с которым доводилось играть?
— Настоящий профессионал! От и до знает свое дело. Никогда не халтурит и не халявит на тренировках. Потому и показывает такую результативность.
Я НЕ СЛАБЕЕ БРАТА. КАК МИНИМУМ.
— 22 января у вас юбилей. Планируете отметить с новой командой?
— Здесь в Турции особого торжества не предвидится. Потом между сборами предстоят три выходных, вот тогда соберу родных, близких, друзей. Посидим, отметим спокойно.
— Спартаковцев позвать не получится…
— Да, команда будет на сборе. Так что на этот раз мы с Димой вместе отпраздновать день рождения не сможем.
— 30 лет — дата знаковая. Момент, когда можно оглянуться назад. Футболист Кирилл Комбаров доволен своей карьерой, или представляли себя 30-летнего в другом статусе?
— Мог добиться и большего. Но карьерой доволен. К тому же она у меня не заканчивается. Планирую играть еще много лет. Сейчас моя задача — проявить себя в «Арсенале», чтобы на меня обращали внимание российские
Получится или нет? Я не Нострадамус. Но делаю все, чтобы играть хорошо и еще побороться на своем веку за чемпионство. Про сборную тоже не забываю. Люди вот к 35 годам за национальную команду дебютируют….
— Просто вы свое время считались талантливее брата. В 2007-м именно Кирилл, а не Дмитрий Комбаров получил премию «Первую пятерка» как лучший молодой игрок
— Нет такого. Считаю, что мы равны. Это как минимум! Но,
Филипп ПАПЕНКОВ
из Белека.
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