Газизов: Футболисты «Уфы» проведут третий тренировочный сбор в испанском Бенидорме

Ранее Газизов сообщил «Р-Спорт», что «Уфа» отказалась от проведения двух тренировочных сборов в Турции в первую очередь из-за спортивной составляющей. Первый сбор «Уфа», которую возглавил Сергей Семак, проводит на Кипре, где пройдет и второй сбор команды.

«С местом третьего сбора определились: проведем его в Испании, под Аликанте, город называет Бенидорм, — сказал Газизов по телефону. — Команда работает на Кипре в двухразовом режиме, втягивается, и пока все идет по плану. Сергей Семак работает с командой, все хорошо. Я вижу от него как раз то, что и ожидал. У каждого тренера есть определенное видение, так что, конечно, уже заметны изменения».

«Из новичков пока приехал только Михаил Филиппов из “Спартака-2”, он пробудет до конца сборов, тогда мы и определимся по поводу его будущего. Плюс Богдан Сарнавский сегодня расторг контракт с “Уфой”. Это обоюдная инициатива, Богдану нужно игровое время, поэтому было принято совместное решение расстаться», — добавил собеседник агентства.