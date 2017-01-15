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15 января 2017, 16:41 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Газизов: Футболисты «Уфы» проведут третий тренировочный сбор в испанском Бенидорме

МОСКВА, 15 янв — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Футбольный клуб «Уфа» проведет третий учебно-тренировочный сбор в испанском городе Бенидорм, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный директор команды из Башкортостана Шамиль Газизов.

Ранее Газизов сообщил «Р-Спорт», что «Уфа» отказалась от проведения двух тренировочных сборов в Турции в первую очередь из-за спортивной составляющей. Первый сбор «Уфа», которую возглавил Сергей Семак, проводит на Кипре, где пройдет и второй сбор команды.

«С местом третьего сбора определились: проведем его в Испании, под Аликанте, город называет Бенидорм, — сказал Газизов по телефону. — Команда работает на Кипре в двухразовом режиме, втягивается, и пока все идет по плану. Сергей Семак работает с командой, все хорошо. Я вижу от него как раз то, что и ожидал. У каждого тренера есть определенное видение, так что, конечно, уже заметны изменения».

«Из новичков пока приехал только Михаил Филиппов из “Спартака-2”, он пробудет до конца сборов, тогда мы и определимся по поводу его будущего. Плюс Богдан Сарнавский сегодня расторг контракт с “Уфой”. Это обоюдная инициатива, Богдану нужно игровое время, поэтому было принято совместное решение расстаться», — добавил собеседник агентства.

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