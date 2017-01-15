Танцюра: Трансфер футболиста «Краснодара» Жирова стал крайне выгодным для «Анжи»
МОСКВА, 15 янв —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Сделка по переходу защитника «Краснодара» Александра Жирова стала крайне выгодной для «Анжи», заявил агентству «Р-Спорт» спортивный директор махачкалинского футбольного клуба Александр Танцюра.
Жиров начинал текущий сезон в «Анжи», но в сентябре разорвал контракт с махачкалинцами и заключил соглашение с томской «Томью». В январе «Краснодар» выкупил права на 26-летнего футболиста и отдал его в аренду «Анжи», так как он не имеет права выступать более чем за два клуба в течение одного сезона.
«Жиров — очень перспективный футболист с большим будущим. Но он сам должен доказать свою состоятельность. Сделка, которую мы заключили с “Краснодаром”, максимально выгодна для “Анжи”. А в конце сезона, когда завершится арендное соглашение, мы будем рассматривать ситуацию заново, и, возможно, будем разговаривать с “Краснодаром” по поводу дальнейшей карьеры Жирова», — сказал Танцюра по телефону.
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