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15 января 2017, 16:40 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Танцюра: Трансфер футболиста «Краснодара» Жирова стал крайне выгодным для «Анжи»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 15 янв — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Сделка по переходу защитника «Краснодара» Александра Жирова стала крайне выгодной для «Анжи», заявил агентству «Р-Спорт» спортивный директор махачкалинского футбольного клуба Александр Танцюра.

Жиров начинал текущий сезон в «Анжи», но в сентябре разорвал контракт с махачкалинцами и заключил соглашение с томской «Томью». В январе «Краснодар» выкупил права на 26-летнего футболиста и отдал его в аренду «Анжи», так как он не имеет права выступать более чем за два клуба в течение одного сезона.

«Жиров — очень перспективный футболист с большим будущим. Но он сам должен доказать свою состоятельность. Сделка, которую мы заключили с “Краснодаром”, максимально выгодна для “Анжи”. А в конце сезона, когда завершится арендное соглашение, мы будем рассматривать ситуацию заново, и, возможно, будем разговаривать с “Краснодаром” по поводу дальнейшей карьеры Жирова», — сказал Танцюра по телефону.

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