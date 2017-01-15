Танцюра: Трансфер футболиста «Краснодара» Жирова стал крайне выгодным для «Анжи»

Жиров начинал текущий сезон в «Анжи», но в сентябре разорвал контракт с махачкалинцами и заключил соглашение с томской «Томью». В январе «Краснодар» выкупил права на 26-летнего футболиста и отдал его в аренду «Анжи», так как он не имеет права выступать более чем за два клуба в течение одного сезона.

«Жиров — очень перспективный футболист с большим будущим. Но он сам должен доказать свою состоятельность. Сделка, которую мы заключили с “Краснодаром”, максимально выгодна для “Анжи”. А в конце сезона, когда завершится арендное соглашение, мы будем рассматривать ситуацию заново, и, возможно, будем разговаривать с “Краснодаром” по поводу дальнейшей карьеры Жирова», — сказал Танцюра по телефону.