Футболисты Головин, Натхо и Дзагоев выбыли из общей группы московского ЦСКА
МОСКВА, 15 янв —
Р-Спорт. Полузащитники Александр Головин, Бибрас Натхо и Алан Дзагоев по разным причинам выбыли из общей группы футболистов ЦСКА, которые проводят первый подготовительный сбор в испанском Кампоаморе, сообщается на официальном сайте армейцев.
Головин пропустил последние тренировки команды
В расположении команды отсутствует вратарь Игорь Акинфеев, который проходит плановые процедуры в одной из клиник Германии. Как ожидается, он присоединится к ЦСКА в Кампоаморе в первый день второго сбора.
Первый сбор армейцев завершится 22 января. Второй сбор пройдет также в Кампоаморе с 26 января по 7 февраля.
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