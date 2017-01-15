Футболисты Головин, Натхо и Дзагоев выбыли из общей группы московского ЦСКА

Головин пропустил последние тренировки команды из-за вирусной инфекции, Дзагоев на одном из занятий получил повреждение спины и тренируется по индивидуальной программе, а у Натхо диагностировано незначительное повреждение левого голеностопного сустава.

В расположении команды отсутствует вратарь Игорь Акинфеев, который проходит плановые процедуры в одной из клиник Германии. Как ожидается, он присоединится к ЦСКА в Кампоаморе в первый день второго сбора.

Первый сбор армейцев завершится 22 января. Второй сбор пройдет также в Кампоаморе с 26 января по 7 февраля.