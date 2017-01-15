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15 января 2017, 15:07 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Бывший тренер «Луча-Энергии» Аркос посетил тренировку ЦСКА

Воскресную тренировку ЦСКА в испанском Кампоаморе с позволения руководства московского клуба посетил бывший тренер «Луча-Энергии» Франсиско Аркос, передаёт специальный корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

По окончании занятия испанский специалист пообщался со своим земляком и тренером по физической подготовке ЦСКА Паулино Гранеро.

В общей сложности Аркос отработал во Владивостоке четыре года: сначала тренером по физподготовке, а затем главным тренером. Он первый испанский тренер в истории российского чемпионата.

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