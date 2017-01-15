Бывший тренер «Луча-Энергии» Аркос посетил тренировку ЦСКА
Воскресную тренировку ЦСКА в испанском Кампоаморе с позволения руководства московского клуба посетил бывший тренер «Луча-Энергии» Франсиско Аркос, передаёт специальный корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
По окончании занятия испанский специалист пообщался со своим земляком и тренером по физической подготовке ЦСКА Паулино Гранеро.
В общей сложности Аркос отработал во Владивостоке четыре года: сначала тренером по физподготовке, а затем главным тренером. Он первый испанский тренер в истории российского чемпионата.
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