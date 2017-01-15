Бывший тренер «Луча-Энергии» Аркос посетил тренировку ЦСКА

По окончании занятия испанский специалист пообщался со своим земляком и тренером по физической подготовке ЦСКА Паулино Гранеро.



В общей сложности Аркос отработал во Владивостоке четыре года: сначала тренером по физподготовке, а затем главным тренером. Он первый испанский тренер в истории российского чемпионата.