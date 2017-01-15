Агент: Эменике уже не тот, что был в «Спартаке»
Известный агент Олег Шигаев заявил, что Эммануэль Эменике очень хочет вернуться в Россию, а в «Рубине» заинтересованы в его услугах.
«Дыма без огня не бывает, и, судя по появившийся информации в прессе, “Рубин” действительно интересуется Эменике. Но насколько все реально и далеко или близко от истины — вопрос. Если в клубе интересуются футболистом, то, наверняка, держат в уме развитие ситуации: кого смогут приобрести, кто уйдет. Эменике очень хочет в Россию. Я думаю, еще
Напомним, что «Фенербахче» и «Рубин» договорились об аренде футболиста.
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