Агент: Эменике уже не тот, что был в «Спартаке»

«Дыма без огня не бывает, и, судя по появившийся информации в прессе, “Рубин” действительно интересуется Эменике. Но насколько все реально и далеко или близко от истины — вопрос. Если в клубе интересуются футболистом, то, наверняка, держат в уме развитие ситуации: кого смогут приобрести, кто уйдет. Эменике очень хочет в Россию. Я думаю, еще год-два он способен отыграть на высоком уровне. Конечно, это не тот Эменике, который был в “Спартаке” в свои самые яркие годы карьеры. Хоть у него и конфликт с Диком Адвокаатом, но когда он в форме, то это игрок хорошего уровня для РФПЛ», — рассказал Шигаев.

Напомним, что «Фенербахче» и «Рубин» договорились об аренде футболиста.